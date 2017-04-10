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Строительство Строительство и недвижимость

Самарская область стала лидером ПФО по темпам роста строительства жилья

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область стала лидером Приволжского федерального округа по темпам роста строительства жилья. Такие данные опубликованы на портале Росстата.

Согласно опубликованным документам, за январь-февраль в регионе было введено в эксплуатацию 234 тыс. кв. м жилья.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 180%.

Это самый значительный показатель в Приволжском федеральном округе — большинство регионов ПФО по сравнению с прошлым годом показали снижение прироста темпов строительства.

Незначительный прирост- 0,6% и 1,6% - показали, соответственно, только Татарстан и Башкортостан.

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