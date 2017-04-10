Самарская область стала лидером ПФО по темпам роста строительства жилья

Самарская область стала лидером Приволжского федерального округа по темпам роста строительства жилья. Такие данные опубликованы на портале Росстата.
Согласно опубликованным документам, за январь-февраль в регионе было введено в эксплуатацию 234 тыс. кв. м жилья.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 180%.
Это самый значительный показатель в Приволжском федеральном округе — большинство регионов ПФО по сравнению с прошлым годом показали снижение прироста темпов строительства.
Незначительный прирост- 0,6% и 1,6% - показали, соответственно, только Татарстан и Башкортостан.
Последние комментарии
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
А Волга она одна.
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.