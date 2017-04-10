ВТБ Капитал завоевал награды журнала EMEA Finance Magazine

ВТБ Капитал победил в нескольких номинациях премии EMEA Finance Achievement Awards 2016. Премия присуждается лучшим коммерческим и инвестиционным банкам, частным банкам, компаниям по управлению активами, брокерам и ведущим юридическим фирмам региона EMEA за успехи и достижения в развитии не только своего бизнеса, но и финансового сектора в целом.

ВТБ Капитал получил награды в следующих категориях:

Лучший инвестиционный банк по размещению рублевых облигаций

Лучший выпуск рублевых облигаций: размещение выпуска облигаций "Металлоинвест" в объеме 15 млрд руб.

Лучшая M& A сделка в Европе: покупка Mota-Engil компанией Yildirim

Лучший инвестиционный банк на рынке секьюритизации в Центральной и Восточной Европе

Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, сказал: "2016 год был очень успешным для ВТБ Капитал, и это было неоднократно отмечено авторитетными международными бизнес-изданиями и профессиональным сообществом. Это является очередным свидетельством уникальных возможностей и экспертизы ВТБ Капитал на глобальных рынках. Мы продолжим предоставлять нашим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые позволят наиболее эффективно решить их задачи".

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