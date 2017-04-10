ВТБ Капитал завоевал награды журнала EMEA Finance Magazine

ВТБ Капитал победил в нескольких номинациях премии EMEA Finance Achievement Awards 2016. Премия присуждается лучшим коммерческим и инвестиционным банкам, частным банкам, компаниям по управлению активами, брокерам и ведущим юридическим фирмам региона EMEA за успехи и достижения в развитии не только своего бизнеса, но и финансового сектора в целом.
ВТБ Капитал получил награды в следующих категориях:
- Лучший инвестиционный банк по размещению рублевых облигаций
- Лучший выпуск рублевых облигаций: размещение выпуска облигаций "Металлоинвест" в объеме 15 млрд руб.
- Лучшая M& A сделка в Европе: покупка Mota-Engil компанией Yildirim
- Лучший инвестиционный банк на рынке секьюритизации в Центральной и Восточной Европе
Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, сказал: "2016 год был очень успешным для ВТБ Капитал, и это было неоднократно отмечено авторитетными международными бизнес-изданиями и профессиональным сообществом. Это является очередным свидетельством уникальных возможностей и экспертизы ВТБ Капитал на глобальных рынках. Мы продолжим предоставлять нашим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые позволят наиболее эффективно решить их задачи".
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Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.