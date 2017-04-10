16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская гостиница "Азимут" выставлена на продажу В самарском кинотеатре "Шипка" снова откроются кинозалы В арендном доме ПАО "Кузнецов" начали собирать мебель На стадионе "Самара-Арена" готова половина кровли Обманутые дольщики заявили о проблемах с получением квартир в ЖК "Ильинская плаза", достраиваемом СК "Новый город"

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Реестр участников программы "Жилье для российской семьи" содержит более 9 тыс. жителей региона

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 12
Версия для печати

На 1 апреля 2017 г. в реестре граждан-участников государственной программы "Жилье для российской семьи" в Самарской области зарегистрировано 9,3 тыс. человек.

Из них 4,7 тыс. уже определились с выбором своего будущего места жительства, заключив договоры участия в долевом строительстве и договоры купли-продажи. Такие данные опубликовал региональный оператор ведения реестра СОФЖИ.

Напомним, программа "Жилье для российской семьи" — федеральный проект, направленный на решение задачи обеспечения жильем активно работающего населения, не имеющего достаточный доход для покупки недвижимости по рыночным ценам.

Участники программы  могут приобрести жилье с чистовой отделкой по цене 35 тыс. руб. за 1 кв. м в проектах, которые заявлены в ЖРС. Программа "Жилье для российской семьи" действует до конца 2017 года.

Самарская область по количеству участников программы и реализованным проектам занимает лидирующие позиции в России. В настоящий момент в ней участвует 16 проектов жилищного строительства, в рамках которых должно быть построено и введено в эксплуатацию 979,2 тыс. кв. м жилья.

В 2015–2016 гг. в рамках программы введено в эксплуатацию 60 тыс. кв. м жилья экономического класса, в том числе: в 2015 г. — 47 тыс. кв. м, в 2016 г. — 13 тыс. кв. метров. За январь-февраль 2017 г. ввод жилья в эксплуатацию составил 65 тыс. кв. метров.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Порохин 29 марта 2017 20:40 "Тандер" пожаловался на смену зонирования под гипермаркетом "Магнит" в Тольятти

А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 10:45 Самарские силовики прекратили уголовное дело в отношении бывшего застройщика ЖК "Исторический квартал"

Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 10:42 Проект и смета тренировочной площадки к ЧМ-18 в Красноярском районе получили одобрение госэкспертизы

Интересно, а аспект историко-культурного наследия проверен на сей территории? Вроде как погребения недалеко археологи находили.

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 13:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:26 Кассация реанимировала разрешение на стройку Александра Катина в Студеном овраге

А Волга она одна.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

Строительство дублирующего канализационного коллектора к ЧМ вышло на финишную прямую

Строительство дублирующего канализационного коллектора к ЧМ вышло на финишную прямую

Стадион "Самара Арена" накроют куполом уже летом

Стадион "Самара Арена" накроют куполом уже летом

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30