Реестр участников программы "Жилье для российской семьи" содержит более 9 тыс. жителей региона

На 1 апреля 2017 г. в реестре граждан-участников государственной программы "Жилье для российской семьи" в Самарской области зарегистрировано 9,3 тыс. человек.

Из них 4,7 тыс. уже определились с выбором своего будущего места жительства, заключив договоры участия в долевом строительстве и договоры купли-продажи. Такие данные опубликовал региональный оператор ведения реестра СОФЖИ.

Напомним, программа "Жилье для российской семьи" — федеральный проект, направленный на решение задачи обеспечения жильем активно работающего населения, не имеющего достаточный доход для покупки недвижимости по рыночным ценам.

Участники программы могут приобрести жилье с чистовой отделкой по цене 35 тыс. руб. за 1 кв. м в проектах, которые заявлены в ЖРС. Программа "Жилье для российской семьи" действует до конца 2017 года.

Самарская область по количеству участников программы и реализованным проектам занимает лидирующие позиции в России. В настоящий момент в ней участвует 16 проектов жилищного строительства, в рамках которых должно быть построено и введено в эксплуатацию 979,2 тыс. кв. м жилья.

В 2015–2016 гг. в рамках программы введено в эксплуатацию 60 тыс. кв. м жилья экономического класса, в том числе: в 2015 г. — 47 тыс. кв. м, в 2016 г. — 13 тыс. кв. метров. За январь-февраль 2017 г. ввод жилья в эксплуатацию составил 65 тыс. кв. метров.