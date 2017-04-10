В этом году в Самаре построят пять зарядных станций для электромобилей

В 2017 г. в Самаре появятся первые зарядные станции для электромобилей. О планах по их строительству сообщает филиал ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети".
Сообщается, что в этом году в городе будет построено и запущено в эксплуатацию пять "заправок" для электрокаров.
Электрозаправки будут расположены вблизи бизнес-центров, новых жилых комплексов и крупных отелей. Первыми точками расположения зарядных станций станут район бизнес-центра на ул. Урицкого, отеля "Ренессанс" на ул. Ново-Садовой, а также ЖК "На Солнечной", на 6-й просеке и в районе университета на ул. Академика Павлова.
"Места установки первых в Самаре зарядных станций выбраны с учетом загруженности местности и проходимости. Так, наличие зарядной инфраструктуры в зоне многоэтажной застройки позволит владельцам электромобилей не беспокоиться о поиске зарядки в рабочее время и ставить автомобиль на зарядку на ночь. Зарядная станция в районе бизнес-центров позволит работникам и клиентам заряжать автомобиль во время деловых встреч", - отмечается в релизе.
Зарядные станции будут представлять собой встраиваемые в стену трансформаторных подстанций вандалозащищенные панели с двумя зарядными розетками, цветовой индикацией процесса подключения и зарядки, а также идентификацией пользователей посредством специальных карт доступа.
Одновременно смогут заряжаться два автомобиля. Время "заправки" стандартного современного электрокара составит около четырех часов.
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