16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Волжском районе общественный совет обсудил адресную поддержку граждан В Кошкинском районе общественники обсудили новые меры социальной поддержки населения В Клявлинском районе обсудили современные подходы к предоставлению мер соцподдержки В Самаре изменен график работы управлений соцзащиты В регионе изменен подход к оказанию ряда мер социальной поддержки

Соцподдержка Общество

Розничная сеть Ростелекома и фонд "Линия жизни" запускают новую благотворительную акцию

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати

Компания "Ростелеком - Розничные системы" (дочернее предприятие ПАО "Ростелеком") и фонд "Линия жизни" запускают благотворительную акцию "На связи с добром!" в десяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Пушкине, Кронштадте, Петергофе, Сочи, Анапе, Геленджике, Самаре и Уфе.

Цель акции - сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Любой желающий может помочь подопечным фонда в центрах продаж и обслуживания Ростелекома, где установлены специальные ящики для пожертвований.

Все собранные средства идут только на лечение детей.

Арвидас Алутис, генеральный директор ООО "Ростелеком-Розничные системы":

- На прошлой совместной акции с фондом "Линия жизни" за две недели удалось собрать 105 000 рублей в центрах продаж и обслуживания, 109 600 рублей внесли сотрудники Ростелекома в офисах компании. Специальные ящики для пожертвований установлены в салонах шаговой доступности - теперь оказать помощь детям стало еще проще и быстрее.

Сергей Лазарев, певец, посол Благотворительного фонда "Линия жизни":

- Благотворительность сегодня становится нормой жизни, правилом хорошего тона. И это здорово, что такая крупная и известная компания, как Ростелеком, не остается в стороне и активно привлекает к благотворительности своих сотрудников и клиентов.

Фаина Захарова, президент Благотворительного фонда "Линия жизни":

- Вместе с розничной сетью Ростелекома мы сделали уже несколько партнерских проектов. Компания участвовала в нашей общенародной акции "Чья-то жизнь - уже не мелочь". Акция "На связи с добром!" - следующий шаг в нашем сотрудничестве. Я верю, что он будет удачным и поможет спасти не одну детскую жизнь.

Фонд "Линия жизни" финансирует лечение детей по всей стране. На сегодняшний момент фонд спас 9 508 детей по всей России. Все поступающие в "Линию жизни" средства идут только на лечение детей.

Список центров продаж и обслуживания Ростелекома в Самаре, где можно оставить средства на лечение тяжелобольных детей:

Центр продаж и обслуживания на ул. Полевой, 43,
Центр продаж и обслуживания на ул. Тополей, 7

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Тамара Никулина 10 февраля 2017 17:45 Коммунальщики готовы передавать минсоцу информацию для начисления льготникам компенсаций

Как можно оплатить э/оэнергию и холод.воду до 10 февр., если до сего врем.не принесли платеж. документы Самарагорэнергосбыта и Самарских коммунальных систем?Платежки СКС за декабрь 2016 принесли19 янв.

Павлов Иван 22 декабря 2016 11:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Лис Упоротый 25 марта 2016 12:15 Суд обязал мэрию Тольятти решить вопрос с коммуникациями к участкам для многодетных

Огласите размер платы за подключение.

Константин Иванов 04 сентября 2015 17:55 Самарские дети могут получить бесплатные путевки в лагеря

Жаль, что лето закончилось 4 дня назад...

Александр ( 01 июня 2015 13:24 К 2018 году в Самаре может появиться крематорий

Кладбищенская мафия не позволит

Фото на сайте

Двадцать человек из сгоревшего дома остаются без жилья

Двадцать человек из сгоревшего дома остаются без жилья

"Самарский Стройфарфор" поощряет трудолюбивых и талантливых

"Самарский Стройфарфор" поощряет трудолюбивых и талантливых

В Крутых Ключах прошел грандиозный праздник, посвященный Дню защиты детей

В Крутых Ключах прошел грандиозный праздник, посвященный Дню защиты детей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30