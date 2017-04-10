Розничная сеть Ростелекома и фонд "Линия жизни" запускают новую благотворительную акцию

Компания "Ростелеком - Розничные системы" (дочернее предприятие ПАО "Ростелеком") и фонд "Линия жизни" запускают благотворительную акцию "На связи с добром!" в десяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Пушкине, Кронштадте, Петергофе, Сочи, Анапе, Геленджике, Самаре и Уфе.

Цель акции - сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Любой желающий может помочь подопечным фонда в центрах продаж и обслуживания Ростелекома, где установлены специальные ящики для пожертвований.

Все собранные средства идут только на лечение детей.

Арвидас Алутис, генеральный директор ООО "Ростелеком-Розничные системы":

- На прошлой совместной акции с фондом "Линия жизни" за две недели удалось собрать 105 000 рублей в центрах продаж и обслуживания, 109 600 рублей внесли сотрудники Ростелекома в офисах компании. Специальные ящики для пожертвований установлены в салонах шаговой доступности - теперь оказать помощь детям стало еще проще и быстрее.

Сергей Лазарев, певец, посол Благотворительного фонда "Линия жизни":

- Благотворительность сегодня становится нормой жизни, правилом хорошего тона. И это здорово, что такая крупная и известная компания, как Ростелеком, не остается в стороне и активно привлекает к благотворительности своих сотрудников и клиентов.

Фаина Захарова, президент Благотворительного фонда "Линия жизни":

- Вместе с розничной сетью Ростелекома мы сделали уже несколько партнерских проектов. Компания участвовала в нашей общенародной акции "Чья-то жизнь - уже не мелочь". Акция "На связи с добром!" - следующий шаг в нашем сотрудничестве. Я верю, что он будет удачным и поможет спасти не одну детскую жизнь.

Фонд "Линия жизни" финансирует лечение детей по всей стране. На сегодняшний момент фонд спас 9 508 детей по всей России. Все поступающие в "Линию жизни" средства идут только на лечение детей.

Список центров продаж и обслуживания Ростелекома в Самаре, где можно оставить средства на лечение тяжелобольных детей:

Центр продаж и обслуживания на ул. Полевой, 43,

Центр продаж и обслуживания на ул. Тополей, 7