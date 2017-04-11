Движение по Южному мосту ограничат с 12 апреля

В ночь с 11 на 12 апреля на Южном мосту вводится ограничение движения, связанное с ремонтными работами, которые продлятся до конца октября. Движение будет осуществляться по одной половине моста — по одной полосе в каждом направлении. Для пассажирских перевозок городские власти разработали временную транспортную схему и альтернативные маршруты.

Мостовой переход "Южный" включает в себя непосредственно Южный мост через р. Самара, а также надземный путепровод "Аврора", расположенный в створе ул. Авроры. В этом году сооружение по всей длине — от ул. Промышленности до переходных плит Южного моста на левом берегу реки — будет комплексно отремонтировано. Это касается несущих конструкций, проезжей части, тротуаров, мостового полотна и пролетных строений.

Работы на объекте выполняет ООО ПСК "Волга". Как рассказал заместитель гендиректора подрядной организации Роман Кокошников, предстоит заменить всю проезжую часть, включая деформационные швы — их порядка 1 тыс. погонных метров.

"Это обеспечит свободный проезд транспорта, больше не будет ям и ухабов, соответственно, увеличится пропускная способность данных искусственных сооружений — это касается и моста, и путепровода, — уточнил он. — Будет сделан капитальный ремонт всех опор, гидроизоляция и защита от коррозии. Согласно первоначальному проекту, срок производства работ составляет 21 месяц, но мы намерены открыть полное движение к ноябрю текущего года — за счет круглосуточной работы, увеличенного состава техники и людей на объекте. Будет применяться специальный цемент, который увеличивает прочность бетона и скорость схватывания. Гарантия на дорожное покрытие составит пять лет, на конструкционные детали — восемь лет".

На время ремонтных работ на мосту временно ограничат движение — с 12 апреля по всей длине сооружения будет закрыта половина проезжей части. Навстречу друг другу будет осуществляться однополосное движение с шириной проезжей части 3,2 м в каждую сторону. Открытой останется левая сторона, если ехать по направлению "из города".

Закончить работы на этой половине моста и перебросить технику на другую сторону подрядчик планирует в середине июля. По путепроводу "Аврора" движение грузового транспорта и автобусов будет запрещено, так как максимально допустимый вес транспортного средства для проезда по путепроводу во время ремонта не должен превышать 3,5 тонны.

Как рассказал заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Олег Яхин, в связи с этим для пассажирского транспорта разработана временная схема движения. Автобусы из Куйбышевского района будут проезжать по Южному мосту и делать конечную остановку рядом с путепроводом "Аврора" — возле комбината "Мягкая кровля". Затем пассажиры пешим ходом двигаются в сторону ул. Промышленности, где будет организовано три перехватывающих остановочных пункта.

Продолжить путь по своему маршруту можно будет по тем же билетам, то есть дважды платить не придется. Тот же алгоритм будет действовать и в обратном направлении. Дополнительно к существующим маршрутам добавляется автобус № 52, который едет по ул. Промышленности на железнодорожный вокзал. На все время ремонта будут установлены дополнительные дорожные знаки и информационные стенды, которые позволят пассажирам и автолюбителям лучше ориентироваться.

"Маршруты из Куйбышевского района будут иметь конечную остановку у комбината "Мягкая кровля". — сказал Яхин. — Здесь пассажиры будут выходить, подниматься на мост и идти пешком до ближайших остановок общественного транспорта на ул. Промышленности — это 6-8 минут ходьбы в спокойном режиме. Интервал движения транспорта останется прежним — автобусов будет достаточно, предусматривается даже наличие резервного подвижного состава".

МП Самары "Благоустройство" очищает прилегающую территорию с помощью дорожных пылесосов. Здесь будет выполнен ямочный ремонт и установлены шесть урн рядом с разворотной площадкой.

Кроме того, для обеспечения дачных маршрутов и перевозок населения к городским кладбищам предполагается перевести маршруты, традиционно отправляющиеся с автостанции "Аврора" на Хлебную площадь. На период летней навигации планируется запуск речной переправы от Сухой Самарки до Речного вокзала Самары.