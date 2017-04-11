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Темой "Библионочи– 2017" в Самарской областной библиотеке станет "Экология по-новому"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской областной универсальной научной библиотеке 21 апреля в 18:00 стартует всероссийская акция "Библионочь - 2017", главная тема которой — "Экология по-новому", сообщила пресс-служба СОУНБ.

Фото: http://libsmr.ru

В программе мероприятий Библионочи — работа площадок по разным тематическим направлениям: "Экология творчества", "Экология образа", "Экология мысли" и другие. Каждая из площадок предложит участникам альтернативу привычному досугу. Интеллектуальные квесты — взамен компьютерных игр; каллиграфический диктант — вместо тривиальных сообщений в социальных сетях; "живые" книжные выставки — взамен скучных книжных шкафов; классическая музыка — на смену поп-музыке и городскому шуму.

На площадке "Экология творчества" все желающие смогут научиться технологии 3D-иллюстрирования. Литературным источником вдохновения для иллюстраторов станут "Сказки черепахи Кири-Бум" легендарных самарских писателей Вениамина и Владимира Бондаренко. Вжиться в образ героя детективной истории помогут квестологи из команды "Квестайм", которые проведут в "Кабаре "Черный кот". Отдел искусств предложит "Игру в классику", где каждый желающий сможет продемонстрировать свое знание классической музыки.

Радиостанция "Время звучать!" представит площадку "Живая студия "Время звучать!"; гостями студии станут музыканты Татьяна Елецкая (хэндпан, кахон) и Алексей Зулин (арфа).

Вместе с экскурсиями в книгохранилище библиотеки стартует площадка "Экология образа".
О том, кто такие фураги и какими образами славилась Самара 70-х годов, расскажет писатель, обладатель премии "Дебют" Андрей Олех.

Пообщаться с носителями иностранных языков, понять образ иностранца можно в отделе литературы на иностранных языках.

Компания Juice for you даст всем желающим рекомендации по здоровому образу жизни, а также предложит гостям свежайшие соки и фруктовые коктейли.

В рамках площадки "Экология слова" состоится каллиграфический диктант. Специалист по каллиграфии Николай Воронин проведет мастер-класс по изящному написанию букв, расскажет о гармонии каллиграфии и вместе со всеми примет участие в диктанте, письменными принадлежностями в котором станут перья и чернила.

В Музее книги и истории СОУНБ сотрудники отдела редких книг проведут экскурсии по новой выставке, посвященной поэзии Серебряного века: "Я — изысканность русской медлительной речи…".
Осмыслить самого себя и свои взаимоотношения с окружающими поможет театральный перформанс "Рефлексия" самарского театра "Город" в рамках площадки "Экология мысли". Перформанс основан на пьесе "Иллюзии" Ивана Вырыпаева и представляет собой прямое взаимодействие со зрителем. Артисты театра будут рассказывать добровольцам из зала истории из жизни супружеских пар, коллектив "Дайте Грэмми" представит музыкальную интерпретацию этих историй, а зрители смогут выразить эмоции, вызванные историями и музыкой, при помощи рисования светом — в технике фризлайт.

Кроме того, в рамках площадки дети младшего и среднего школьного возраста смогут поучаствовать в образовательном квесте "Искатель Рун", а газета "Волжская коммуна" и факультет журналистики Самарского университета предложат всем желающим соревнование по написанию лучшего репортажа-сенсации.

Программа Библионочи в СОУНБ:

"Экология творчества".

  • 18:00-21:00 — 3D-иллюстрирование книги братьев Бондаренко "Сказки черепахи Кири-Бум" 6+.

Место: краеведческий отдел, второй этаж.

  • 18:00-22:00 — Живой квест "Кабаре "Черный кот" 16+.

Место: Буфет, второй этаж.

  • 19:00-20:00 — "Игра в классику": конкурс на знание классической музыки 6+

Место: отдел искусств, второй этаж.

  • 21:00-22:00 Живая студия "Время звучать!": концерт для арфы с кахоном 6+.

Место: холл, первый этаж.

"Экология образа".

  • 18:00-22:00 "Здоровый образ": соки и смузи от "Juice for you" 6+.

Место: холл, первый этаж.

  • 19:00-22:00 "Образ книги": экскурсии в книгохранилище 6+.

Время экскурсий: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00.

Для групп по 20-25 человек. Старт экскурсий — в холле первого этажа (у отдела регистрации).

  • 19:00-22:00 — "Образ иностранца": встречи с носителями иностранных языков 12+.

Место: отдел литературы на иностранных языках, 3-й этаж.

  • 20:00-21:00 — "Образы 70-х": презентация книги Андрея Олеха "Улица свободы" 16+.

Место: многофункциональный зал, второй этаж.

"Экология мысли".

  • 18:00-20:00 — Квест "Искатель Рун" 6+.

Галерея "Новое пространство", первый этаж.

  • 20:00-21:00 — "Срочно в номер!": соревнование команд на лучший репортаж-сенсацию 16+.

Место: зал периодики, 3-й этаж.

  • 20:00-22:00 — Театральный перформанс "Рефлексия" 12+.

Место: конференц-зал, первый этаж.

"Экология слова".

  • 19:00-22:00 — Живая выставка "Я — изысканность русской медлительной речи…": поэты-юбиляры Серебряного века 6+.

Время экскурсий: 19:00, 20:00, 21:00. Место: Музей книги и истории СОУНБ, первый этаж.

  • 20:00-21:00 — Каллиграфический диктант 12+.

Место: галерея "Новое пространство", первый этаж.

Вход — свободный.

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Последние комментарии

Sezyo Sergoney 15 января 2016 20:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 12:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

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А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Татьяна Разумова 28 января 2015 20:25 На самарских остановках появятся "Мобильные библиотеки"

Отличный проект! И теперь в нашем городе.

Nadegda Mankina 04 июня 2014 22:29 В областной библиотеке откроется выставка из серии "Кто что собирает"

он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((

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