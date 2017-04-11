Темой "Библионочи– 2017" в Самарской областной библиотеке станет "Экология по-новому"

В Самарской областной универсальной научной библиотеке 21 апреля в 18:00 стартует всероссийская акция "Библионочь - 2017", главная тема которой — "Экология по-новому", сообщила пресс-служба СОУНБ.

В программе мероприятий Библионочи — работа площадок по разным тематическим направлениям: "Экология творчества", "Экология образа", "Экология мысли" и другие. Каждая из площадок предложит участникам альтернативу привычному досугу. Интеллектуальные квесты — взамен компьютерных игр; каллиграфический диктант — вместо тривиальных сообщений в социальных сетях; "живые" книжные выставки — взамен скучных книжных шкафов; классическая музыка — на смену поп-музыке и городскому шуму.

На площадке "Экология творчества" все желающие смогут научиться технологии 3D-иллюстрирования. Литературным источником вдохновения для иллюстраторов станут "Сказки черепахи Кири-Бум" легендарных самарских писателей Вениамина и Владимира Бондаренко. Вжиться в образ героя детективной истории помогут квестологи из команды "Квестайм", которые проведут в "Кабаре "Черный кот". Отдел искусств предложит "Игру в классику", где каждый желающий сможет продемонстрировать свое знание классической музыки.

Радиостанция "Время звучать!" представит площадку "Живая студия "Время звучать!"; гостями студии станут музыканты Татьяна Елецкая (хэндпан, кахон) и Алексей Зулин (арфа).

Вместе с экскурсиями в книгохранилище библиотеки стартует площадка "Экология образа".

О том, кто такие фураги и какими образами славилась Самара 70-х годов, расскажет писатель, обладатель премии "Дебют" Андрей Олех.

Пообщаться с носителями иностранных языков, понять образ иностранца можно в отделе литературы на иностранных языках.

Компания Juice for you даст всем желающим рекомендации по здоровому образу жизни, а также предложит гостям свежайшие соки и фруктовые коктейли.

В рамках площадки "Экология слова" состоится каллиграфический диктант. Специалист по каллиграфии Николай Воронин проведет мастер-класс по изящному написанию букв, расскажет о гармонии каллиграфии и вместе со всеми примет участие в диктанте, письменными принадлежностями в котором станут перья и чернила.

В Музее книги и истории СОУНБ сотрудники отдела редких книг проведут экскурсии по новой выставке, посвященной поэзии Серебряного века: "Я — изысканность русской медлительной речи…".

Осмыслить самого себя и свои взаимоотношения с окружающими поможет театральный перформанс "Рефлексия" самарского театра "Город" в рамках площадки "Экология мысли". Перформанс основан на пьесе "Иллюзии" Ивана Вырыпаева и представляет собой прямое взаимодействие со зрителем. Артисты театра будут рассказывать добровольцам из зала истории из жизни супружеских пар, коллектив "Дайте Грэмми" представит музыкальную интерпретацию этих историй, а зрители смогут выразить эмоции, вызванные историями и музыкой, при помощи рисования светом — в технике фризлайт.

Кроме того, в рамках площадки дети младшего и среднего школьного возраста смогут поучаствовать в образовательном квесте "Искатель Рун", а газета "Волжская коммуна" и факультет журналистики Самарского университета предложат всем желающим соревнование по написанию лучшего репортажа-сенсации.