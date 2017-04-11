В Тольятти мужчина ударил ногой по голове водителя автомобиля скорой помощи

Во вторник, 11 апреля, около пяти часов утра, по предварительным данным, кто-то из жителей Автограда увидел у жилого дома по Ленинскому проспекту лежащего на земле у скамейки предположительно нетрезвого мужчину лет 30 и вызвал для него "скорую", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Когда медики поместили пациента в салон машины и приступили к осмотру, он начал буянить и ударил ногой по голове пришедшего на помощь врачам водителя медицинской машины. После инцидента пострадавший водитель был доставлен в больницу. А агрессивный пациент по предварительным данным был передан вызванным на место происшествия стражам порядка.