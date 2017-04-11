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ВТБ увеличил ГК "Обувь России" лимит кредитования до 3,5 млрд рублей

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ заключил с Группой компаний "Обувь России" очередное кредитное соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии на общую сумму 1,4 млрд рублей сроком на 5 лет. Таким образом, общий лимит кредитования, предоставленный банком группе, увеличился до 3,5 млрд рублей. Средства будут направлены на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности компании.

Банк ВТБ и ГК "Обувь России" связывают долгосрочные партнерские отношения. ВТБ выступает одним из ключевых финансовых партнеров компании: оказывает поддержку стратегическим проектам компании и осуществляет финансирование хозяйственной деятельности группы. Помимо кредитования ВТБ предоставляет группе компаний услуги расчетно-кассового обслуживания, интернет-банкинга, размещения депозитов, сопровождения внешнеэкономической деятельности.

Директор ГК "Обувь России" Антон Титов отметил: "Мы высоко ценим тот факт, что один из крупнейших банков страны является нашим постоянным финансовым партнером. В течение нескольких лет банк оказывает существенную поддержку реализации стратегических планов компании. Благодаря совместной работе нам удалось существенно расширить бизнес, увеличить присутствие в регионах, запустить новые направления деятельности и укрепить лидерские позиции на рынке".

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