ВТБ увеличил ГК "Обувь России" лимит кредитования до 3,5 млрд рублей

Банк ВТБ заключил с Группой компаний "Обувь России" очередное кредитное соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии на общую сумму 1,4 млрд рублей сроком на 5 лет. Таким образом, общий лимит кредитования, предоставленный банком группе, увеличился до 3,5 млрд рублей. Средства будут направлены на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности компании.
Банк ВТБ и ГК "Обувь России" связывают долгосрочные партнерские отношения. ВТБ выступает одним из ключевых финансовых партнеров компании: оказывает поддержку стратегическим проектам компании и осуществляет финансирование хозяйственной деятельности группы. Помимо кредитования ВТБ предоставляет группе компаний услуги расчетно-кассового обслуживания, интернет-банкинга, размещения депозитов, сопровождения внешнеэкономической деятельности.
Директор ГК "Обувь России" Антон Титов отметил: "Мы высоко ценим тот факт, что один из крупнейших банков страны является нашим постоянным финансовым партнером. В течение нескольких лет банк оказывает существенную поддержку реализации стратегических планов компании. Благодаря совместной работе нам удалось существенно расширить бизнес, увеличить присутствие в регионах, запустить новые направления деятельности и укрепить лидерские позиции на рынке".
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.