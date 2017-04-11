В Хворостянском районе на 30 дней продлен карантин по африканской чуме свиней, сообщила 11 апреля пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.
Это связано с тем, что около с. Владимировка этого района вдоль автодороги Владимировка — Приволжье местные жители обнаружили двух погибших свиней. Они сообщили об этом в местную ветеринарную станцию.
В Самарской областной ветеринарной лаборатории провели исследования и подтвердили предварительный диагноз — африканская чума свиней. После отбора материала для анализов, найденные свиньи были сожжены. В связи с этим ветеринарные службы проводят расследование.
Напомним, что в марте этого года была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней и в четырех селах (Владимировка, Дубровка, Гремячка и Грачевка) введен карантин.
Последние комментарии
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.
интересно когда он поедет за субсидиями в МСХ Самарской обл в 513каб