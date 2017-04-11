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Животноводство АПК и пищепром

В Хворостянском районе на 30 дней продлен карантин по африканской чуме свиней

ХВОРОСТЯНКА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Хворостянском районе на 30 дней продлен карантин по африканской чуме свиней, сообщила 11 апреля пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.

Это связано с тем, что около с. Владимировка этого района вдоль автодороги Владимировка — Приволжье местные жители обнаружили двух погибших свиней. Они сообщили об этом в местную ветеринарную станцию.

В Самарской областной ветеринарной лаборатории провели исследования и подтвердили предварительный диагноз — африканская чума свиней. После отбора материала для анализов, найденные свиньи были сожжены. В связи с этим ветеринарные службы проводят расследование.

Напомним, что в марте этого года была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней и в четырех селах (Владимировка, Дубровка, Гремячка и Грачевка) введен карантин.

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