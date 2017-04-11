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С апреля все банкоматы и терминалы "АктивКапитал Банка" принимают карты "Мир"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К началу апреля 2017 года в ПАО "АК Банк" была завершена работа по настройке сети банкоматов и POS-терминалов к приему карт национальной платежной системы "Мир".

Оформить карту "Мир" для перечисления зарплаты, пенсии, процентов по вкладу или в качестве обычной дебетовой карты можно в любом офисе "АктивКапитал Банка". При этом выпуск и обслуживание пенсионной и зарплатной карты "Мир" банк осуществляет бесплатно.

Держателям таких карт доступны привычные сервисы: пополнение счета карты, снятие наличных через банкоматы, оплата товаров и услуг, в том числе через Интернет. Как и по другим карточным продуктам "АктивКапитал Банка", на остаток средств на счете карты "Мир" ежемесячно начисляются проценты. За снятие наличных денежных средств с карты в банкоматах любых банков и за услугу sms-информирования банк комиссию не взимает.

Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк" (ПАО "АК Банк") основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения Банка представлены в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Лицензия №3006 выдана ЦБ РФ.

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