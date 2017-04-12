Брокера Алексея Верещагина судят за хищение 30 млн рублей

В суде Железнодорожного района Самары началось рассмотрение уголовного дела бывшего руководителя филиала "Тройки Диалог" и Sberbank CIB Алексея Верещагина и его водителя Евгения Этманова.
Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег, добытых преступным путем.
Алексей Верещагин занимался доверительным управлением средствами VIP-клиентов. Он возглавлял филиал компании "Тройка Диалог", а после поглощения ее Сбербанком работал в качестве главы местного офиса Sberbank CIB.
Как сообщали СМИ, в апреле 2014 г. брокер был уволен из структуры Сбербанка. Но далеко не все его клиенты это знали: как следует из материалов, он не говорил им об этом, и они считали его по-прежнему сотрудником банка. Более того, Алексей Верещагин даже арендовал в здании отделения Сбербанка офис и в нем продолжал принимать "клиентов". Которым, по всей видимости, предлагал услуги управления счетом, используя их пароли для доступа.
Верещагина задержали осенью 2015 г. в Оренбурге по заявлению бывшего первого вице-губернатора Оренбургской области Александра Зеленцова.
Позднее стало известно, что пострадавших от действий Верещагина может быть не менее 10 человек, а сумма ущерба может составить 1,8 млрд рублей.
В основу уголовного дела, рассматриваемого Железнодорожным судом, легли взаимоотношения Верещагина и 75-летнего экс-гендиректора ОАО "Самаравтодор" Ивана Пятибратова.
Как следует из гособвинения, в 2009 г. между Верещагиным и Пятибратовым было заключено соглашение об оказании брокерских услуг — купли-продажи ценных бумаг. Также сотрудник финансовой организации консультировал мужчину по вопросам выгодных предложений в банке, где работал. Когда в 2014 г. Верещагина уволили из банка, клиенту он об этом не сообщил. И даже, наоборот, рассказал своему доверителю, что теперь в банке есть очень выгодное предложение — вклад "Премиум". Пенсионер разместил 30 млн руб. под 20,20% годовых с периодом выплат в 91 день.
А далее, по версии следствия, Верещагин, имея подписанный договор, согласно которому мог действовать от имени доверившегося ему мужчины, на эти деньги купил ценные бумаги — 30 400 штук.
Потом эти бумаги он продал своему водителю Этманову, имеющему образование 11 классов. Последний же получил за них наличные.
Правда, подсудимые с версией следствия несогласны.
"Я не совсем понимаю обвинение, — сказал на заседании Верещагин. — Мой адвокат сказал мне, что мои действия попадают под статью уголовного кодекса "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности". По этой статье я готов признать обвинение".
Адвокат Верещагина Вячеслав Яблоков выступил на первом заседании суда с речью.
"Если прибыль есть — значит, брокер, если прибыли нет — значит, мошенник, — начал свою речь юрист. — Истину, как все происходило, ни следователь, ни потерпевший видеть не хотели".
Со слов Вячеслава Яблокова, Верещагин просто проиграл деньги на рынке, а не крал их умышленно.
Этманов и его защита придерживаются следующей версии. Этманов — человек необразованный, ничего не понимает в финансовой деятельности. Иногда откуда-то забирал деньги и куда-то возил. Обвинение не понимает, вину не признает.
"Обвиняемым грозит ответственность по статьям УК РФ "Легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере" и "Мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере", — рассказала Волга Ньюс гособвинитель по делу, помощник прокурора Железнодорожного района Самары Юлия Леонова. — В случае обвинительного приговора суда мужчин могут лишить свободы и привлечь к крупному штрафу".
Примечательно, что ранее Пятибратов подал иск в суд Самарского района о взыскании с Верещагина ущерба в сумме более 130 млн рублей.
Последние комментарии
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги