Брокера Алексея Верещагина судят за хищение 30 млн рублей

В суде Железнодорожного района Самары началось рассмотрение уголовного дела бывшего руководителя филиала "Тройки Диалог" и Sberbank CIB Алексея Верещагина и его водителя Евгения Этманова.

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег, добытых преступным путем.

Алексей Верещагин занимался доверительным управлением средствами VIP-клиентов. Он возглавлял филиал компании "Тройка Диалог", а после поглощения ее Сбербанком работал в качестве главы местного офиса Sberbank CIB.

Как сообщали СМИ, в апреле 2014 г. брокер был уволен из структуры Сбербанка. Но далеко не все его клиенты это знали: как следует из материалов, он не говорил им об этом, и они считали его по-прежнему сотрудником банка. Более того, Алексей Верещагин даже арендовал в здании отделения Сбербанка офис и в нем продолжал принимать "клиентов". Которым, по всей видимости, предлагал услуги управления счетом, используя их пароли для доступа.

Верещагина задержали осенью 2015 г. в Оренбурге по заявлению бывшего первого вице-губернатора Оренбургской области Александра Зеленцова.

Позднее стало известно, что пострадавших от действий Верещагина может быть не менее 10 человек, а сумма ущерба может составить 1,8 млрд рублей.

В основу уголовного дела, рассматриваемого Железнодорожным судом, легли взаимоотношения Верещагина и 75-летнего экс-гендиректора ОАО "Самаравтодор" Ивана Пятибратова.

Как следует из гособвинения, в 2009 г. между Верещагиным и Пятибратовым было заключено соглашение об оказании брокерских услуг — купли-продажи ценных бумаг. Также сотрудник финансовой организации консультировал мужчину по вопросам выгодных предложений в банке, где работал. Когда в 2014 г. Верещагина уволили из банка, клиенту он об этом не сообщил. И даже, наоборот, рассказал своему доверителю, что теперь в банке есть очень выгодное предложение — вклад "Премиум". Пенсионер разместил 30 млн руб. под 20,20% годовых с периодом выплат в 91 день.

А далее, по версии следствия, Верещагин, имея подписанный договор, согласно которому мог действовать от имени доверившегося ему мужчины, на эти деньги купил ценные бумаги — 30 400 штук.

Потом эти бумаги он продал своему водителю Этманову, имеющему образование 11 классов. Последний же получил за них наличные.

Правда, подсудимые с версией следствия несогласны.

"Я не совсем понимаю обвинение, — сказал на заседании Верещагин. — Мой адвокат сказал мне, что мои действия попадают под статью уголовного кодекса "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности". По этой статье я готов признать обвинение".

Адвокат Верещагина Вячеслав Яблоков выступил на первом заседании суда с речью.

"Если прибыль есть — значит, брокер, если прибыли нет — значит, мошенник, — начал свою речь юрист. — Истину, как все происходило, ни следователь, ни потерпевший видеть не хотели".

Со слов Вячеслава Яблокова, Верещагин просто проиграл деньги на рынке, а не крал их умышленно.

Этманов и его защита придерживаются следующей версии. Этманов — человек необразованный, ничего не понимает в финансовой деятельности. Иногда откуда-то забирал деньги и куда-то возил. Обвинение не понимает, вину не признает.

"Обвиняемым грозит ответственность по статьям УК РФ "Легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере" и "Мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере", — рассказала Волга Ньюс гособвинитель по делу, помощник прокурора Железнодорожного района Самары Юлия Леонова. — В случае обвинительного приговора суда мужчин могут лишить свободы и привлечь к крупному штрафу".

Примечательно, что ранее Пятибратов подал иск в суд Самарского района о взыскании с Верещагина ущерба в сумме более 130 млн рублей.