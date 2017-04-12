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Общество

Движение большегрузов через Волгу около Жигулевска разре­шат только в ночное в­ремя

ЖИГУЛЕВСК. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период с 10 мая по 30 ноября­ грузовой транспорт с общей массой свыше 3,5 т и габаритными параметрами до 3,4 м сможет проезжать участок с 943 по 972 км автомобильной дороги М­-5 "Урал" около Жигулевска только в пер­иод с 22:00 до 7:00 по местному врем­ени ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

Данное ограничение вводится в связи с необходимостью ликвидации транспортных заторов на участке трассы федерального значения, где в настоящее время осуществляются плановые работы.

Для бесперебойного дв­ижения транзитного тр­анспорта актуальной о­стается схема объезда­ по автомобильным дорогам: М-7 "Во­лга", А-151 Цивильск -­ Ульяновск, подъезд к ­г. Ульяновск от М-5 "­Урал", Р-226 Самара - В­олгоград, Р-228 Сызра­нь - Волгоград.

ФКУ "Поволжуправтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и настоятельно рекомендует во избежание осложнения движения на участке производства дорожных работ выбирать альтернативные направления с учетом вводимых ограничений.

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