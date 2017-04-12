В период с 10 мая по 30 ноября грузовой транспорт с общей массой свыше 3,5 т и габаритными параметрами до 3,4 м сможет проезжать участок с 943 по 972 км автомобильной дороги М-5 "Урал" около Жигулевска только в период с 22:00 до 7:00 по местному времени ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".
Данное ограничение вводится в связи с необходимостью ликвидации транспортных заторов на участке трассы федерального значения, где в настоящее время осуществляются плановые работы.
Для бесперебойного движения транзитного транспорта актуальной остается схема объезда по автомобильным дорогам: М-7 "Волга", А-151 Цивильск - Ульяновск, подъезд к г. Ульяновск от М-5 "Урал", Р-226 Самара - Волгоград, Р-228 Сызрань - Волгоград.
ФКУ "Поволжуправтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и настоятельно рекомендует во избежание осложнения движения на участке производства дорожных работ выбирать альтернативные направления с учетом вводимых ограничений.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!