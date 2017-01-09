Дорогу на плотине Жигулевской ГЭС отремонтируют в 2017 году

Дорогу на плотине Жигулевской ГЭС отремонтируют в текущем году, сообщил сайт ФКУ "Поволжуправтодор".

Кроме того, в 2017 г. в Тольятти будет продолжено строительство трехуровневой развязки на 974 км автодороги М-5 "Урал".

"В 2017 году мы планируем продолжить работы по ремонту федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" вблизи г. Тольятти км 943+852 — км 961+000, км 961 — км 971 и работы по ремонту "Мост через реку Волга на км 970+300 (плотина). Объект был проторгован в 2016 году. Определен подрядчик. Работы начнутся в теплое время года", — рассказал начальник "Поволжуправтодора" Сергей Логунов.