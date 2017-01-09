Дорогу на плотине Жигулевской ГЭС отремонтируют в 2017 году

Дорогу на плотине Жигулевской ГЭС отремонтируют в текущем году, сообщил сайт ФКУ "Поволжуправтодор".
Кроме того, в 2017 г. в Тольятти будет продолжено строительство трехуровневой развязки на 974 км автодороги М-5 "Урал".
"В 2017 году мы планируем продолжить работы по ремонту федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" вблизи г. Тольятти км 943+852 — км 961+000, км 961 — км 971 и работы по ремонту "Мост через реку Волга на км 970+300 (плотина). Объект был проторгован в 2016 году. Определен подрядчик. Работы начнутся в теплое время года", — рассказал начальник "Поволжуправтодора" Сергей Логунов.
Последние комментарии
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...
Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.