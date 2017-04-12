РКЦ "Прогресс" примет участие в конкурсе по созданию элемента сверхтяжелой ракеты

Самарский ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" примет участие в конкурсе по созданию элемента будущей ракеты-носителя сверхтяжелого класса, который может быть объявлен в мае–июне этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Александра Кирилина.
"Мы рассчитываем, что в мае–июне будет открыт конкурс на создание элемента ракеты супертяжелого класса. РКЦ "Прогресс" готов участвовать в этом конкурсе, и я думаю, что уже в этом году работы будут развернуты", — сказал Кирилин.
Сверхтяжелая ракета-носитель будет состоять из ступеней ракет "Ангара-А5В" и "Феникс". По словам замгендиректора госкорпорации Юрия Власова, опытно-конструкторская работа по ракете "Феникс" должна начаться в ближайшее время — это будет новая ракета среднего класса, которая потом будет использована в качестве первой и второй ступеней будущей сверхтяжелой ракеты.
В ноябре прошлого года вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что по поручению президента России началось техническое оформление документации для создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса, которая позволит приступить к созданию лунной посещаемой или обитаемой научной станции.
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