16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
РКЦ "Прогресс" примет участие в конкурсе по созданию элемента сверхтяжелой ракеты Авиаагрегат обратился в Арбитражный суд с иском о признании Геннадия Кулакова банкротом Самолеты-амфибия, созданные на базе разработки "АвиаТеха", будут серийно производиться в Ульяновске ВМЗ устранил дефекты на двух двигателях самарских "Союзов" "Авиаагрегат" объявил о планах обанкротить Геннадия Кулакова

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

РКЦ "Прогресс" примет участие в конкурсе по созданию элемента сверхтяжелой ракеты

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 35
Версия для печати

Самарский ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" примет участие в конкурсе по созданию элемента будущей ракеты-носителя сверхтяжелого класса, который может быть объявлен в мае–июне этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Александра Кирилина.

"Мы рассчитываем, что в мае–июне будет открыт конкурс на создание элемента ракеты супертяжелого класса. РКЦ "Прогресс" готов участвовать в этом конкурсе, и я думаю, что уже в этом году работы будут развернуты", — сказал Кирилин.

Сверхтяжелая ракета-носитель будет состоять из ступеней ракет "Ангара-А5В" и "Феникс". По словам замгендиректора госкорпорации Юрия Власова, опытно-конструкторская работа по ракете "Феникс" должна начаться в ближайшее время — это будет новая ракета среднего класса, которая потом будет использована в качестве первой и второй ступеней будущей сверхтяжелой ракеты.

В ноябре прошлого года вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что по поручению президента России началось техническое оформление документации для создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса, которая позволит приступить к созданию лунной посещаемой или обитаемой научной станции.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Павел Фирсов 03 ноября 2015 19:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Анатолий Илларионов 17 апреля 2015 16:44 Андрей Прокофьев: "АИСТ-2" не уступает мировым аналогам

Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.

Smart Solutions 16 января 2015 15:17 Георгий Ржевский: "Мы сделаем новый бренд для СГАУ"

Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.

Константин 06 декабря 2014 18:28 Георгий Ржевский: "Мы сделаем новый бренд для СГАУ"

Печаль в том что вместо того чтобы инвестировать в развитие авиастроения будет еще один распильный проект.

Thought Mind 30 ноября 2014 19:36 "Кузнецов" потеряет $500 млн из-за отказа американцев от НК-33

ПАО "Кузнецов" ежегодно теряет из-за менеджмента гораздо большие средства...НК-33 сделаны бог знает когда... и это не заслуга Якушина...

Фото на сайте

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

"Авиакор" переоборудовал стратегический ракетоносец ТУ-95 МС

"Авиакор" переоборудовал стратегический ракетоносец ТУ-95 МС

Самарская область может стать площадкой для проведения международного аэрокосмического форума в 2016 году

Самарская область может стать площадкой для проведения международного аэрокосмического форума в 2016 году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30