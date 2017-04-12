Банк ВТБ выступил финансовым консультантом сделки по продаже НК "Конданефть"

Акционер АО "НК "Конданефть" Эдуард Худайнатов объявил о закрытии сделки по продаже 100% "Конданефть" — одной из крупнейших групп месторождений по запасам в России. Покупателем актива выступило ПАО НК "Роснефть", финансовым консультантом сделки является банк ВТБ. Цена приобретения актива составит около 40 млрд рублей.
Эдуард Худайнатов, Президент группы ННК, сказал: "Конданефть" является очень перспективным активом, который мы планировали развивать самостоятельно. Тем не менее в текущих макроэкономических условиях наиболее оптимальным решением стала реализация актива, и мы оцениваем результат положительно".
Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, сказал: "Данная сделка, безусловно, стала успешной для всех участников транзакции. Сделка позволит расширить ресурсную базу "Роснефти" за счет приобретения высококлассного актива с запасами свыше 157 млн т. нефти. В качестве финансового консультанта ВТБ удалось обеспечить оптимальные параметры транзакции и реализовать сделку в сжатые сроки".
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.