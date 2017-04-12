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Банк ВТБ выступил финансовым консультантом сделки по продаже НК "Конданефть"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Акционер АО "НК "Конданефть" Эдуард Худайнатов объявил о закрытии сделки по продаже 100% "Конданефть" — одной из крупнейших групп месторождений по запасам в России. Покупателем актива выступило ПАО НК "Роснефть", финансовым консультантом сделки является банк ВТБ. Цена приобретения актива составит около 40 млрд рублей.

Эдуард Худайнатов, Президент группы ННК, сказал: "Конданефть" является очень перспективным активом, который мы планировали развивать самостоятельно. Тем не менее в текущих макроэкономических условиях наиболее оптимальным решением стала реализация актива, и мы оцениваем результат положительно".

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, сказал: "Данная сделка, безусловно, стала успешной для всех участников транзакции. Сделка позволит расширить ресурсную базу "Роснефти" за счет приобретения высококлассного актива с запасами свыше 157 млн т. нефти. В качестве финансового консультанта ВТБ удалось обеспечить оптимальные параметры транзакции и реализовать сделку в сжатые сроки".

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