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Музеи и выставки Культура

В Художественном музее откроется выставка московских художников "Невидимки за человечность"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Мраморном зале Самарского областного художественного музея 27 апреля откроется выставка "Невидимки за человечность" современных московских художников Милы Маркеловой, Нины Шапкиной-Корчугановой и Павла Попова.

Эта выставка о художниках, которые исходят из своих внутренних порывов, голосов, диктующих им, как должна выглядеть их работа и представления о красоте. Они не осматриваются на моду: "Мы забываем о человечности, о нашей сути, естестве, тех звуках внутри, которые подсказывают, что делать и как. Эта выставка о том, как слышать себя, доверять себе и делать то, что считаешь важным без оглядки на то, что принято или модно".

Художники, опираясь на опыт предшественников, ставят себе задачу искать новые ходы в живописи, познавать мир, используя цвета, линию и ритмы, творя глубину пространства на плоскости.  Получая опыт, отражать его кистью на холсте и с каждым разом стремиться достичь высшего качества, состояния индивидуального звучания, включая только свою ноту, внутренний ритм.

Мила Маркелова родилась в Москве в 1959 году. В 1984 г. окончила Московский полиграфический институт. С 1992 года член Московского союза художников. Выставляться начала в конце 1980-х.

Она работает главным образом с фигуративной живописью. Ей свойственна экспрессия, яркие цвета и выразительная пластика. Формально главная тема  творчества Милы — бытовые сцены. Что бы ни стало объектом внимания автора, на картине зрители видят узнаваемые типажи и ситуации. В работах художницы прослеживается метод Михаила Зощенко: открывать душу через быт. При этом Миле Маркеловой чужды сарказм и горечь — скорее ее работы пронизаны мягким юмором.

Работы Маркеловой находятся в художественных собраниях Русского музея, Московского музея современного искусства, Ярославском, Архангельском художественных музеях, а также в частных коллекциях в России, Европе и Америке.

Нина Шапкина-Корчуганова родилась в Туркмении в 1954 г. в семье репрессированных. В 1974 году поступила в Московский полиграфический институт.

"Моей любимой темой, контрапунктом является тема "Прохожих" — это плач по толпе, в которой, в сущности, все одиноки, и пути людей пересекаются лишь случайно и условно" — говорит живописец о своих работах. Пластическое и эмоциональное пространство живописных холстов автора — это "полоса отчуждения".

У Нины эта линия — граница между "я" и "ты", между "я" и "мир" — цветная; она то утолщается, становясь объектом, то почти исчезает, выходя на плоскость и растворяясь в ней. Несмотря на точный, мощный рисунок, выявляющий характер персонажей, "высекающий" образ до салтыково-щедринской узнаваемости типажей, холсты Нины собраны, "сделаны" исключительно цветом. "Я пытаюсь говорить на языке живописи, строя свои фразы без фальши, и не считаю необходимым следовать моде в искусстве, зачастую ведущей во врата абсурда и пустоты в глянцевой упаковке".

Произведения автора находятся в Русском музее, в Вологодской областной картинной галерее, Ярославском областном художественном музее, в Министерстве Культуры РФ, в посольстве Республики Ирландии в Москве, в музее нового Иерусалима, в частных и корпоративных коллекциях и фондах в Великобритании, США, Франции, Венгрии, Швеции.

Павел Попов — внук Н. Попова — уроженца Самары, одного из организаторов Самарского ВХУТЕМАСа, он родился в 1958 году в Москве. В 1985 г. окончил Московский Государственный художественный институт им. Сурикова. С 1987 г. — член союза художников. Постоянный участник выставок с 1980 года. Работает в жанре пейзажа, портрета.

Художник мыслит категориями классического искусства, при этом для него важно добиться, чтобы пульс современной жизни бился в его работах. В его картинах герои объединены каким-либо действием, сюжет может быть выражен в разной степени подробности. Задача художника — сохранить классические свойства картины  и найти такой ход, который позволит ощутить лишь "привкус" сюжета. Он стремится, чтобы картина воспринималась, как концентрированное по мысли и чувству послание.

Работы Павла находятся в собраниях Русского музея, Московского музея современного искусства, Ярославском, Архангельском, Екатеринбургском художественных музеях, а также в частных коллекциях в России, Европе и Америке.

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