Михаил Бабич ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта "Курумоч"

В четверг, 13 апреля, в Самарской области с рабочим визитом находится полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
Сразу после прибытия в международный аэропорт "Курумоч" полпред главы государства с губернатором Николаем Меркушкиным осмотрели новый аэровокзальный комплекс.
Одним из важных направлений реконструкции аэропорта стала модернизация аэродромной части: реконструкция взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перрона. С проводимыми здесь работами ознакомились Михаил Бабич и Николай Меркушкин.
Как пояснил полномочному представителю президента и губернатору представитель компании подрядчика, сейчас ведутся работы по завершению строительства второй взлетно-посадочной полосы. Планируется, что уже летом начнется ее "облет". Также летом будут завершены работы на восточном перроне аэродрома.
"Серьезных проблем для работы аэропорта из-за работ нет?", — поинтересовался Михаил Бабич. Полпреду сообщили, что возможны незначительные изменения в расписании рейсов. "Когда планируется завершить все работы на объекте?", — уточнил полпред. Подрядчик пояснил, что все работы будут завершены согласно графику в декабре 2017 года.
Кроме того, Михаил Бабич и Николай Меркушкин посетили площадку, где возводится новая аварийно-спасательная станция, которая будет отвечать за безопасность второй взлетно-посадочной полосы.
Напомним, новый аэровокзальный комплекс Курумоча стал первым проектом, успешно реализованным "с нуля" в рамках подготовки объектов транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018. Его строительство является наглядным примером эффективного частно-государственного партнерства: проект реализован во взаимодействии Минтранса РФ, правительства Самарской области и группы компаний "Ренова".
Строительство нового аэровокзала началось в июле 2013 года и заняло менее полутора лет. Обновленное здание аэропорта было открыто в феврале 2015 года. Обновленный Курумоч может обслуживать более 3,5 млн пассажиров в год.
Площадь пассажирского терминала составляет 42,6 тыс. кв. м — это в четыре раза больше старого аэровокзала. Курумоч имеет две взлетно-посадочные полосы, на аэродроме оборудованы 52 стоянки воздушных судов. Семь телетрапов и шесть выходов к перронным автобусам позволяют одновременно осуществлять посадку на 12 воздушных судов, они могут подруливать к терминалу без использования буксировочных тягачей.
Общая пропускная способность нового терминала — более 1400 пассажиров в час. Реконструкция аэропорта осуществляется в рамках федеральной целевой программы по развитию транспортной системы России на 2010–2020 годы.
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Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?