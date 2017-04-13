Михаил Бабич ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта "Курумоч"

В четверг, 13 апреля, в Самарской области с рабочим визитом находится полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Сразу после прибытия в международный аэропорт "Курумоч" полпред главы государства с губернатором Николаем Меркушкиным осмотрели новый аэровокзальный комплекс.

Одним из важных направлений реконструкции аэропорта стала модернизация аэродромной части: реконструкция взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перрона. С проводимыми здесь работами ознакомились Михаил Бабич и Николай Меркушкин.

Как пояснил полномочному представителю президента и губернатору представитель компании подрядчика, сейчас ведутся работы по завершению строительства второй взлетно-посадочной полосы. Планируется, что уже летом начнется ее "облет". Также летом будут завершены работы на восточном перроне аэродрома.

"Серьезных проблем для работы аэропорта из-за работ нет?", — поинтересовался Михаил Бабич. Полпреду сообщили, что возможны незначительные изменения в расписании рейсов. "Когда планируется завершить все работы на объекте?", — уточнил полпред. Подрядчик пояснил, что все работы будут завершены согласно графику в декабре 2017 года.

Кроме того, Михаил Бабич и Николай Меркушкин посетили площадку, где возводится новая аварийно-спасательная станция, которая будет отвечать за безопасность второй взлетно-посадочной полосы.

Напомним, новый аэровокзальный комплекс Курумоча стал первым проектом, успешно реализованным "с нуля" в рамках подготовки объектов транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018. Его строительство является наглядным примером эффективного частно-государственного партнерства: проект реализован во взаимодействии Минтранса РФ, правительства Самарской области и группы компаний "Ренова".

Строительство нового аэровокзала началось в июле 2013 года и заняло менее полутора лет. Обновленное здание аэропорта было открыто в феврале 2015 года. Обновленный Курумоч может обслуживать более 3,5 млн пассажиров в год.

Площадь пассажирского терминала составляет 42,6 тыс. кв. м — это в четыре раза больше старого аэровокзала. Курумоч имеет две взлетно-посадочные полосы, на аэродроме оборудованы 52 стоянки воздушных судов. Семь телетрапов и шесть выходов к перронным автобусам позволяют одновременно осуществлять посадку на 12 воздушных судов, они могут подруливать к терминалу без использования буксировочных тягачей.

Общая пропускная способность нового терминала — более 1400 пассажиров в час. Реконструкция аэропорта осуществляется в рамках федеральной целевой программы по развитию транспортной системы России на 2010–2020 годы.