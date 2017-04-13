Прокуратура добивается отставки главы Красноглинского района через суд

Судьбу главы администрации Красноглинского района Самары Олега Комарова в мае 2017 г. будет решать суд. Его отставки добивается прокуратура, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, надзорное ведомство, обнаружив, что более двух лет заместителем Комарова является его близкий родственник, потребовало убрать чиновника от местного собрания представителей. Получив же там отказ, надзорный орган пошел в суд.

На прошлой неделе прокуратура Красноглинского района Самары направила заявление в районный суд, требуя от местного совета депутатов расторгнуть контракт с главой муниципальной администрации Олегом Комаровым. В марте надзорный орган уже пытался добиться того же путем представления в Красноглинский райсовет, подписавший контракт с районным менеджером. Депутаты отклонили протест прокуратуры, в связи с чем той пришлось выносить проблему в суд.

В иске заявляется, что глава Красноглинского района должен быть признан утратившим доверие в связи с тем, что допустил в своей работе конфликт интересов. Прежде всего в вину Олегу Комарову ставится тот факт, что в его непосредственном подчинении более двух лет находился Сергей Юданов, с 1995 г. состоящий в браке с матерью главы района Людмилой Юдановой.

Этот пост Юданов занял в 2012 г., тогда как Олег Комаров стал муниципальным чиновником только в декабре 2015-го. На момент прокурорской проверки он уже оставил его, уйдя в январе этого года на пенсию.

Олег Комаров, отвечая в марте на представление прокуратуры, указал, что в любом случае Сергей Юданов не имеет предусмотренную федеральным законодательством степень близкого родства или свойства, которая является основанием для возникновения конфликта интересов на муниципальной службе.

Председатель райсовета Игорь Немченко в свою очередь констатировал, что Юданов уже покинул свой пост, и таким образом, если нарушение и имело место, то уже устранено. Прокуратура с такими выводами не согласилась, указав, что "участие в принятии кадровых решений в отношении родственников является одной из наиболее явных ситуаций конфликта интересов", а увольнение Сергея Юданова не аргумент, поскольку "указанные нарушения носили длящийся характер".

Как пишет издание, помимо этого, по мнению прокуратуры, Комаров нарушил законодательство, не сообщив о возникновении конфликта интересов при проведении в июле 2016 г. торгов на сбор и вывоз отходов с мест их несанкционированного складирования (стоимость контракта могла составить порядка 1,9 млн рублей).

Победителем электронного аукциона было признано ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", директором и учредителем которого с долей в 60% является мать главы Людмила Юданова. Глава райадминистрации, чтобы не допустить конфликта интересов, 2 августа вынес решение об отказе в заключении муниципального контракта с победителем.

В своем иске прокуратура также подчеркнула, что ООО "ЖКХ" работает на территории Красноглинского района по договору с управляющей компанией ООО "Комсервис". Администрация Олега Комарова контролирует исполнение обществом взятых на себя обязательств по своевременному и надлежащему сбору и вывозу отходов. Что также ведет к конфликту интересов, пишет "Самарское обозрение".

Ни об одном из указанных фактов и ситуаций Олег Комаров не уведомил письменно, как того требует ФЗ "О противодействии коррупции" и ФЗ "О муниципальной службе в РФ", ни комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, ни председателя райсовета, указывает в иске прокуратура. "Сложившееся в результате этого положение дел предполагает возможность возникновения противоречия между личной заинтересованностью муниципального служащего и интересами общества и государства", — резюмирует красноглинская прокуратура, подчеркивая, что "возможность возникновения такого противоречия сама по себе является конфликтом интересов, подлежащим обязательному урегулированию".

Заседание по заявлению прокуратуры назначено на 5 мая. Сам Олег Комаров вчера не смог прокомментировать новый ход прокуратуры за его отставку в связи с занятостью.