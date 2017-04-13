Наблюдательный совет АО "Россельхозбанк" отметил выполнение банком ключевых показателей эффективности

12 апреля 2017 года состоялось заседание Наблюдательного совета АО "Россельхозбанк", на котором были подведены итоги исполнения в 2016 году стратегии банка до 2020 года и долгосрочной программы развития АО "Россельхозбанк" на 2014–2020 годы.
Как отметил в ходе заседания председатель наблюдательного совета АО "Россельхозбанк" Александр Ткачев, по итогам прошлого года банк не только выполнил все установленные показатели, стратегические ориентиры и обязательства перед государством, обеспечив кредитование АПК и других приоритетных отраслей экономики темпами "выше рынка", но также выполнил все директивы акционера и реализовал мероприятия, предусмотренные долгосрочной программой развития.
В 2016 году, несмотря на сложные внешние условия, Россельхозбанк обеспечил исполнение показателей эффективности предоставленных бюджетных инвестиций и увеличил рыночные доли в кредитовании агропромышленного комплекса и сезонных работ. В сравнении с предыдущим годом на 62% был увеличен объем кредитования агропромышленного комплекса, банк предоставил на его развитие рекордные 1,03 трлн рублей.
Также Россельхозбанк полностью выполнил требования соглашения с АСВ об увеличении вложений в приоритетные для государства отрасли на 1% в месяц.
В прошедшем году банк в соответствии со стратегией проводил планомерную работу по повышению качества кредитного портфеля, что привело к снижению уровня просроченной задолженности.
В условиях действия экономических санкций банк последовательно решал задачу замещения внешних заимствований за счет наращивания клиентских пассивов темпами выше рыночных.
В 2016 году чистый операционный доход банка достиг 96 млрд рублей. Кроме того, впервые за последние три года банк получил чистую прибыль в размере 0,5 млрд рублей.
Автоматизация бизнес-процессов, внедрение новых информационных технологий, оптимизация расходов осуществлялись в соответствии с планами, предусмотренными долгосрочной программой развития, что позволило банку обеспечить решение таких стратегических задач, как повышение конкурентоспособности продуктов и услуг банка, рост эффективности операционной деятельности и увеличение производительности труда.
"На 2017 год мы ставим перед собой задачу сохранить лидирующие позиции на рынке кредитования АПК и сезонных работ, содействуя реализации потенциала импортозамещения и наращиванию экспорта отечественной продукции. Кроме того, будет продолжена работа по повышению качества обслуживания клиентов, эффективности системы управления, совершенствованию бизнес-процессов и технологий, развитию точек доступа", — отметил по итогам заседания наблюдательного совета председатель правления АО "Россельхозбанк" Дмитрий Патрушев.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.