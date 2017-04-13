Наблюдательный совет АО "Россельхозбанк" отметил выполнение банком ключевых показателей эффективности

12 апреля 2017 года состоялось заседание Наблюдательного совета АО "Россельхозбанк", на котором были подведены итоги исполнения в 2016 году стратегии банка до 2020 года и долгосрочной программы развития АО "Россельхозбанк" на 2014–2020 годы.

Как отметил в ходе заседания председатель наблюдательного совета АО "Россельхозбанк" Александр Ткачев, по итогам прошлого года банк не только выполнил все установленные показатели, стратегические ориентиры и обязательства перед государством, обеспечив кредитование АПК и других приоритетных отраслей экономики темпами "выше рынка", но также выполнил все директивы акционера и реализовал мероприятия, предусмотренные долгосрочной программой развития.

В 2016 году, несмотря на сложные внешние условия, Россельхозбанк обеспечил исполнение показателей эффективности предоставленных бюджетных инвестиций и увеличил рыночные доли в кредитовании агропромышленного комплекса и сезонных работ. В сравнении с предыдущим годом на 62% был увеличен объем кредитования агропромышленного комплекса, банк предоставил на его развитие рекордные 1,03 трлн рублей.

Также Россельхозбанк полностью выполнил требования соглашения с АСВ об увеличении вложений в приоритетные для государства отрасли на 1% в месяц.

В прошедшем году банк в соответствии со стратегией проводил планомерную работу по повышению качества кредитного портфеля, что привело к снижению уровня просроченной задолженности.

В условиях действия экономических санкций банк последовательно решал задачу замещения внешних заимствований за счет наращивания клиентских пассивов темпами выше рыночных.

В 2016 году чистый операционный доход банка достиг 96 млрд рублей. Кроме того, впервые за последние три года банк получил чистую прибыль в размере 0,5 млрд рублей.

Автоматизация бизнес-процессов, внедрение новых информационных технологий, оптимизация расходов осуществлялись в соответствии с планами, предусмотренными долгосрочной программой развития, что позволило банку обеспечить решение таких стратегических задач, как повышение конкурентоспособности продуктов и услуг банка, рост эффективности операционной деятельности и увеличение производительности труда.

"На 2017 год мы ставим перед собой задачу сохранить лидирующие позиции на рынке кредитования АПК и сезонных работ, содействуя реализации потенциала импортозамещения и наращиванию экспорта отечественной продукции. Кроме того, будет продолжена работа по повышению качества обслуживания клиентов, эффективности системы управления, совершенствованию бизнес-процессов и технологий, развитию точек доступа", — отметил по итогам заседания наблюдательного совета председатель правления АО "Россельхозбанк" Дмитрий Патрушев.