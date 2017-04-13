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Молодежная политика Общество

В Самаре пройдет встреча молодых лидеров стран БРИКС

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 23 по 27 апреля 2017 года в Самаре состоится семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС. Около 100 молодых предпринимателей, студентов, ученых, преподавателей и общественных деятелей в возрасте от 18 до 35 лет будут устанавливать контакты в сфере международного молодежного сотрудничества.

Организуют мероприятие Российский союз молодежи, Министерство образования и науки РФ, правительство Самарской области и Самарский государственный экономический университет. 

"БРИКС — это объединение, которое появилась в июне 2006 года. В него входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Российский союз молодежи активно развивает международные программы и проекты с представителями стран входящих в эту организацию. Но чаще совместные  мероприятия проходят в столице. На этот раз молодые люди из пяти стран соберутся в вашем регионе. В Самарской области мы работаем давно, поэтому решили пригласить наших иностранных партнеров в вашу губернию", - сообщила заместитель председателя Российского союза молодежи Татьяна Селиверстова.

Как рассказал руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев, сотрудничество Самарской области с регионами стран БРИКС имеет многолетнюю историю: "В частности, имеются соглашения о внешнеэкономическом партнерстве и с бразильским штатом Санта-Катарина, и с штатом Карнатака в Индии. А в рамках сотрудничества с провинциями Верхнего и Среднего течения Янцзы на форум iВолга приезжают студенты из КНР".

По словам организаторов, в ходе семинара будут организованы тематические дискуссионные площадки, посвященные вопросам культуры и гуманитарного сотрудничества, молодежного предпринимательства, науки и инноваций. А участники мероприятия сформируют общую стратегию сотрудничества в сфере академических и культурно-гуманитарных обменов между странами БРИКС, а также создание условий для развития молодежного предпринимательства.

Планируется подписать документы о создании бизнес-инкубатора на базе Самарского государственного экономического университета, где слушатели получат возможность научиться вести бизнес в странах БРИКС.

"Люди приедут уже с конкретными предложениями о  сотрудничестве. В составе делегаций будут молодые бизнесмены, которые стали миллионерами, успешные политики, а также деятели науки, получившие в 27-28 лет звание профессора", - пояснила Селиверстова. 

Кроме того, участники семинара должны познакомиться с ведущими вузами губернии.

"Они вернутся  в свои страны и расскажут о самарских университетах. А это даст новый толчок к  привлечению в регион иностранных студентов", - отметил Лихачев.

Вероятно, участники мероприятия также обсудят подготовку к сочинскому Всемирному фестивалю молодежи и студентов,  который пройдет в октябре 2017 года.

Для участников форума будет организована культурная программа. Гости губернии посетят музей "Самара космическая", Бункер Сталина, побывают в оперном театре на гала-концерте, а  также увидят выступления студенческих коллективов.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 11:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 18:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 18:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 11:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 08:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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