В Самаре пройдет встреча молодых лидеров стран БРИКС

С 23 по 27 апреля 2017 года в Самаре состоится семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС. Около 100 молодых предпринимателей, студентов, ученых, преподавателей и общественных деятелей в возрасте от 18 до 35 лет будут устанавливать контакты в сфере международного молодежного сотрудничества.

Организуют мероприятие Российский союз молодежи, Министерство образования и науки РФ, правительство Самарской области и Самарский государственный экономический университет.

"БРИКС — это объединение, которое появилась в июне 2006 года. В него входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Российский союз молодежи активно развивает международные программы и проекты с представителями стран входящих в эту организацию. Но чаще совместные мероприятия проходят в столице. На этот раз молодые люди из пяти стран соберутся в вашем регионе. В Самарской области мы работаем давно, поэтому решили пригласить наших иностранных партнеров в вашу губернию", - сообщила заместитель председателя Российского союза молодежи Татьяна Селиверстова.

Как рассказал руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев, сотрудничество Самарской области с регионами стран БРИКС имеет многолетнюю историю: "В частности, имеются соглашения о внешнеэкономическом партнерстве и с бразильским штатом Санта-Катарина, и с штатом Карнатака в Индии. А в рамках сотрудничества с провинциями Верхнего и Среднего течения Янцзы на форум iВолга приезжают студенты из КНР".

По словам организаторов, в ходе семинара будут организованы тематические дискуссионные площадки, посвященные вопросам культуры и гуманитарного сотрудничества, молодежного предпринимательства, науки и инноваций. А участники мероприятия сформируют общую стратегию сотрудничества в сфере академических и культурно-гуманитарных обменов между странами БРИКС, а также создание условий для развития молодежного предпринимательства.

Планируется подписать документы о создании бизнес-инкубатора на базе Самарского государственного экономического университета, где слушатели получат возможность научиться вести бизнес в странах БРИКС.

"Люди приедут уже с конкретными предложениями о сотрудничестве. В составе делегаций будут молодые бизнесмены, которые стали миллионерами, успешные политики, а также деятели науки, получившие в 27-28 лет звание профессора", - пояснила Селиверстова.

Кроме того, участники семинара должны познакомиться с ведущими вузами губернии.

"Они вернутся в свои страны и расскажут о самарских университетах. А это даст новый толчок к привлечению в регион иностранных студентов", - отметил Лихачев.

Вероятно, участники мероприятия также обсудят подготовку к сочинскому Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года.

Для участников форума будет организована культурная программа. Гости губернии посетят музей "Самара космическая", Бункер Сталина, побывают в оперном театре на гала-концерте, а также увидят выступления студенческих коллективов.