В Самаре пройдет встреча молодых лидеров стран БРИКС

С 23 по 27 апреля 2017 года в Самаре состоится семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС. Около 100 молодых предпринимателей, студентов, ученых, преподавателей и общественных деятелей в возрасте от 18 до 35 лет будут устанавливать контакты в сфере международного молодежного сотрудничества.
Организуют мероприятие Российский союз молодежи, Министерство образования и науки РФ, правительство Самарской области и Самарский государственный экономический университет.
"БРИКС — это объединение, которое появилась в июне 2006 года. В него входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Российский союз молодежи активно развивает международные программы и проекты с представителями стран входящих в эту организацию. Но чаще совместные мероприятия проходят в столице. На этот раз молодые люди из пяти стран соберутся в вашем регионе. В Самарской области мы работаем давно, поэтому решили пригласить наших иностранных партнеров в вашу губернию", - сообщила заместитель председателя Российского союза молодежи Татьяна Селиверстова.
Как рассказал руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев, сотрудничество Самарской области с регионами стран БРИКС имеет многолетнюю историю: "В частности, имеются соглашения о внешнеэкономическом партнерстве и с бразильским штатом Санта-Катарина, и с штатом Карнатака в Индии. А в рамках сотрудничества с провинциями Верхнего и Среднего течения Янцзы на форум iВолга приезжают студенты из КНР".
По словам организаторов, в ходе семинара будут организованы тематические дискуссионные площадки, посвященные вопросам культуры и гуманитарного сотрудничества, молодежного предпринимательства, науки и инноваций. А участники мероприятия сформируют общую стратегию сотрудничества в сфере академических и культурно-гуманитарных обменов между странами БРИКС, а также создание условий для развития молодежного предпринимательства.
Планируется подписать документы о создании бизнес-инкубатора на базе Самарского государственного экономического университета, где слушатели получат возможность научиться вести бизнес в странах БРИКС.
"Люди приедут уже с конкретными предложениями о сотрудничестве. В составе делегаций будут молодые бизнесмены, которые стали миллионерами, успешные политики, а также деятели науки, получившие в 27-28 лет звание профессора", - пояснила Селиверстова.
Кроме того, участники семинара должны познакомиться с ведущими вузами губернии.
"Они вернутся в свои страны и расскажут о самарских университетах. А это даст новый толчок к привлечению в регион иностранных студентов", - отметил Лихачев.
Вероятно, участники мероприятия также обсудят подготовку к сочинскому Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года.
Для участников форума будет организована культурная программа. Гости губернии посетят музей "Самара космическая", Бункер Сталина, побывают в оперном театре на гала-концерте, а также увидят выступления студенческих коллективов.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.