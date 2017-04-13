"АктивКапитал Банк" расширяет спектр ипотечных продуктов

Теперь во всех регионах присутствия "АктивКапитал Банка" клиентам доступны ипотечные продукты по стандартам АИЖК. Заемщики могут получить кредит на покупку квартиры на первичном и вторичном рынке жилья, целевой кредит под залог имеющейся квартиры, осуществить перекредитование имеющегося ипотечного кредита. Кроме того, военнослужащие могут воспользоваться продуктом "Военная ипотека".

Минимальные процентные ставки составляют от 10,25% годовых — в зависимости от выбранной программы и условий кредитования. Срок кредита может составлять от 3 до 30 лет, первоначальный взнос — от 20%, минимальный размер кредита — от 300 000 рублей.

Также "АктивКапитал Банк" предлагает клиентам ипотечные продукты по стандартам ДельтаКредит.

С полными условиями ипотечных продуктов можно ознакомиться на сайте www.acbank.ru.