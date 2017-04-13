Самарский университет испытал газотурбинный двигатель с напечатанной на 3D-принтере камерой сгорания

В Самарском университете прошли испытания серийного газотурбинного двигателя с напечатанной на 3D-принтере камерой сгорания, сообщила пресс-служба вуза.
Ученые университета испытали одну из ключевых деталей авиационного газотурбинного двигателя — камеру сгорания, "выращенную" с помощью технологий 3D-печати. Она была установлена и испытана на серийном образце малого газотурбинного двигателя ТА-8 (МГТД), используемого в качестве вспомогательной энергетической установки самолета ТУ-134.
"Мы первыми в стране изготовили и испытали камеру сгорания в составе натурного МГДТ. И считаем, что это прорыв — создать с помощью аддитивных технологий работающий узел серийного двигателя, хотя это и первый шаг нашей большой работы", — подчеркнул заведующий лабораторией аддитивных технологий Самарского университета Виталий Смелов.
Испытание камеры сгорания в составе серийного МГТД — один из начальных этапов проекта по созданию линейки новых газотурбинных приводов для энергоустановок мощностью до 400 кВт, работающих на биотопливе. Серийный двигатель ТА-8 используется в качестве стенда для испытания основных элементов и узлов будущего двигателя-демонстратора, создаваемых с помощью 3D-печати. При производстве деталей будущего двигателя используются металлические порошки отечественного производства.
Проект "Разработка комплекса технологий для создания линейки энергоэффективных и экологически безопасных газотурбинных приводов на биотопливе для энергоустановок мощностью до 400 кВт" реализуется коллективом стратегической академической единицы "Газотурбинное двигателестроение" (САЕ-2) Самарского университета в партнерстве с ведущими предприятиями двигателестроительного комплекса. Научный коллектив САЕ-2 совместно с индустриальный партнером ОАО "Металлист-Самара" создают конструкторское бюро разработки и производства малоразмерных газотурбинных двигателей. К настоящему моменту решены задачи по созданию производственных участков, сборки, балансировки. Подготовлены боксы для экспериментальных испытаний двигателя и его узлов. В ходе реализации проекта в 2020 г. должен быть получен демонстратор газотурбинного привода мощностью 250 кВт. Разработанная линейка газотурбинных приводов позволит создать более дешевые по сравнению с мировыми аналогами экологические комплексы по производству тепловой и электрической энергии.
Партнерами проекта также выступили российские и зарубежные производственные и научно-образовательные центры: ПАО "Кузнецов", НПП "Синтез", ЗАО "Самарский электротехнический завод", Университет Лунда, Швеция (Lund University), Университет Карлетон (Оттава, Канада), ФГУП "Центральный институт авиационного моторостроения им. Баранова" (ЦИАМ), Институт нанонауки и нанотехнологий Национального центра научных исследований "Демокрит", Афины, Греция (NCSR Demokritos), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет Штутгарта.