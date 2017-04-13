Самарский университет испытал газотурбинный двигатель с напечатанной на 3D-принтере камерой сгорания

В Самарском университете прошли испытания серийного газотурбинного двигателя с напечатанной на 3D-принтере камерой сгорания, сообщила пресс-служба вуза.

Ученые университета испытали одну из ключевых деталей авиационного газотурбинного двигателя — камеру сгорания, "выращенную" с помощью технологий 3D-печати. Она была установлена и испытана на серийном образце малого газотурбинного двигателя ТА-8 (МГТД), используемого в качестве вспомогательной энергетической установки самолета ТУ-134.

"Мы первыми в стране изготовили и испытали камеру сгорания в составе натурного МГДТ. И считаем, что это прорыв — создать с помощью аддитивных технологий работающий узел серийного двигателя, хотя это и первый шаг нашей большой работы", — подчеркнул заведующий лабораторией аддитивных технологий Самарского университета Виталий Смелов.

Испытание камеры сгорания в составе серийного МГТД — один из начальных этапов проекта по созданию линейки новых газотурбинных приводов для энергоустановок мощностью до 400 кВт, работающих на биотопливе. Серийный двигатель ТА-8 используется в качестве стенда для испытания основных элементов и узлов будущего двигателя-демонстратора, создаваемых с помощью 3D-печати. При производстве деталей будущего двигателя используются металлические порошки отечественного производства.