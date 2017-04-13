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Сотовая связь Транспорт и связь

Малый и средний бизнес в Самарской области выбирает мобильную связь "Ростелекома"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала года количество подключений к мобильной сети "Ростелекома" в сегменте малых и средних предприятий увеличилось в Самарской области на 30%. Представители малого и среднего бизнеса для подключения выбирают, как правило, тарифный план "Бизнес 600", включающий интернет-трафик, пакеты минут и SMS, а также бесплатные вызовы внутри сети "Ростелекома".

При подключении фиксированной и мобильной связи действует гибкая система скидок. SIM-карта "Ростелекома" подходит для любых абонентских устройств (смартфонов, планшетов, мобильных телефонов), так как выпускается сразу в трех форм-факторах: нано, мини и стандарт.

Директор ООО "Самара-порт" Владимир Мухин прокомментировал: "Предложение, безусловно, выгодное, особенно для тех, кто хочет звонить бесплатно внутри сети на номера фиксированной связи компании. Качество связи на высоте. А главное — после установки переадресации звонков со стационарного телефона на мобильный я не упускаю ни одного клиента, нахожусь ли я в офисе или на объекте".

С появлением мобильной связи в ноябре 2016 года "Ростелеком" стал поставщиком полного спектра услуг фиксированной и мобильной связи для организаций. Сегодня компания предлагает своим бизнес-клиентам удобное облачное решение "Управление мобильными устройствами" для безопасного удаленного использования корпоративных информационных систем и ресурсов на мобильных устройствах сотрудников.

В ближайшие несколько месяцев предполагается значительное расширение предлагаемых "Ростелекомом" сервисов: пользователям будут предложены мобильная коммерция с оплатой товаров и услуг при помощи лицевого счета, брендированные мобильные устройства с предустановленными приложениями "Ростелекома", рассрочка оплаты оборудования.

Подробнее об услугах компании, тарифах и опциях, проводимых акциях и их сроках можно узнать на сайте  rt.ru, в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома".

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Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 20:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 18:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 13:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 22:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 23:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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