Малый и средний бизнес в Самарской области выбирает мобильную связь "Ростелекома"

С начала года количество подключений к мобильной сети "Ростелекома" в сегменте малых и средних предприятий увеличилось в Самарской области на 30%. Представители малого и среднего бизнеса для подключения выбирают, как правило, тарифный план "Бизнес 600", включающий интернет-трафик, пакеты минут и SMS, а также бесплатные вызовы внутри сети "Ростелекома".
При подключении фиксированной и мобильной связи действует гибкая система скидок. SIM-карта "Ростелекома" подходит для любых абонентских устройств (смартфонов, планшетов, мобильных телефонов), так как выпускается сразу в трех форм-факторах: нано, мини и стандарт.
Директор ООО "Самара-порт" Владимир Мухин прокомментировал: "Предложение, безусловно, выгодное, особенно для тех, кто хочет звонить бесплатно внутри сети на номера фиксированной связи компании. Качество связи на высоте. А главное — после установки переадресации звонков со стационарного телефона на мобильный я не упускаю ни одного клиента, нахожусь ли я в офисе или на объекте".
С появлением мобильной связи в ноябре 2016 года "Ростелеком" стал поставщиком полного спектра услуг фиксированной и мобильной связи для организаций. Сегодня компания предлагает своим бизнес-клиентам удобное облачное решение "Управление мобильными устройствами" для безопасного удаленного использования корпоративных информационных систем и ресурсов на мобильных устройствах сотрудников.
В ближайшие несколько месяцев предполагается значительное расширение предлагаемых "Ростелекомом" сервисов: пользователям будут предложены мобильная коммерция с оплатой товаров и услуг при помощи лицевого счета, брендированные мобильные устройства с предустановленными приложениями "Ростелекома", рассрочка оплаты оборудования.
Подробнее об услугах компании, тарифах и опциях, проводимых акциях и их сроках можно узнать на сайте rt.ru, в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома".
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.