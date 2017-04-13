Стало известно когда в Самаре отключат отопление

В Самаре завершается отопительный сезон. Его итоги подвели в четверг, 13 апреля, на пресс-конференции.
Как рассказал заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Самары Алексей Коробков, отопительный сезон в этом году прошел без серьезных происшествий.
"На горячую линию было в пять раз меньше обращений по сравнению с тем, что было два года назад, — говорит Коробков. — И в два раза меньше обращений по сравнению с прошлым годом. За время отопительного сезона аварий и ЧП не было. Были технологические нарушения, которые в рабочем порядке устранялись аварийными службами в положенные сроки. Таких технологических нарушений по сравнению с 2015 годом было на 10% меньше".
Также он напомнил, что сейчас в городе проходят температурные испытания тепловых сетей, которые продлятся еще некоторое время.
"Для окончания отопительного сезона по закону нужно, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура не опускалась ниже восьми градусов, — сказал Алексей Коробков. — Мы предполагаем, что отопление отключат 26 апреля. Но все зависит от погоды".
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(