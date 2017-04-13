Начался процесс о хищении директорами "СамараАзота" почти 40 млн руб. у челябинских бизнесменов

В четверг, 13 апреля, в суде Ленинского района Самары начался процесс по уголовному делу гендиректора ООО "СамараАзот" Александра Сутулина и исполнительного директора той же фирмы Андрея Худякова. Бизнесменов обвинили в хищении 40 млн руб. у челябинской компании. Впрочем, рассматривать уголовное дело по существу на первом заседании не удалось: обвиняемые не вернулись из Челябинска.

Согласно материалам обвинительного заключения, произошло следующее. В "СамараАзот" весной 2016 г. обратились представители агропромышленного холдинга "Агрофирма Ариант" (владельцы Александр Аристов и Юрий Антипов). Они заинтересовались предложением купить минеральные удобрения по минимальной цене. Худяков и Сутулин (владеют компанией в равных долях) предложили: поставим 2400 тонн по цене 24 150 руб. за тонну. Сумма подписанного договора составила около 57 млн рублей. Согласно договоренности, челябинцы перечислили 70% предоплаты, то есть 39,4 млн рублей.

Поставить удобрения Сутулин и Худяков должны были в Челябинск и Курганскую область. Но удобрения так и не были поставлены, а деньги исчезли. Например, около 18 млн руб. оказались выведены через "АгроХимАзот".

Сутулин и Худяков вину не признают, и каждый перекладывает необходимость отслеживания порядка поставки в обязанности другого. Кроме того, известно, что у "СамараАзота" изначально не было товара: удобрения обвиняемые якобы намеревались получить через "ТольяттиАзот". В то же время в следствии считают: намерения поставить удобрения не было изначально. В пользу этого говорит и то, что эпизод с челябинскими заказчиками — не единственный, в котором подозревают мужчин. У силовиков имеются и другие сведения о возможной противоправной деятельности бизнесменов. Подразумевается, что если вина Сутулина и Худякова по одному эпизоду будет доказана в суде — служителям Фемиды могут отправить информацию и по остальным предполагаемым махинациям.

Как было отмечено в суде, несмотря на то, что Худяков и Сутулин — самарские бизнесмены, сейчас они находятся в Челябинске.

"Из Челябинска после получения заявления от потерпевших быстро приехали, задержали и увезли", — сообщает источник в суде.

Суд Центрального района Челябинска, получив материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения", решил отправить его на рассмотрение в Самару, поскольку счета фирм находятся именно в волжском городе, а не на Урале.

Суд Ленинского района Самары, получив уголовное дело, направил в Челябинск заявление о необходимости этапирования подсудимых. В Челябинске же пока получили факс, но не бумаги с синей печатью, отправленные "Почтой России".

"Без синей печати — никаких действий не предпринимают, то есть не этапируют", — сообщает также источник в суде Ленинского района Самары. Предположительно, что рассмотрение уголовного дела может начаться в конце апреля. Если к этому моменту арестантов привезут в Самару.

"Обвиняемым по этому уголовному делу грозит до 10 лет лишения свободы", — сообщила журналисту Волга Ньюс гособвинитель по делу, помощник прокуратуры Ленинского района Самары Юлия Алексеева.