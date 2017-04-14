В Опере пройдет Пасхальный концерт

В воскресенье, 16 апреля, в 18:30 в продолжение Весеннего фестиваля оперного искусства на сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдет Праздничный пасхальный концерт.

Традиция проведения весеннего оперного фестиваля в Самаре зародилась в 1986 году. Этот масштабный проект поддержали выдающиеся деятели российской культуры: Михаил Швыдкой, Ирина Архипова, Владислав Пьявко и многие другие.

Формат фестиваля сложился сразу и на протяжении десятилетия оставался неизменным. Программу составляли лучшие спектакли оперного жанра из репертуара театра. Наряду с мастерами самарской сцены в главных партиях выступают приглашенные гости — солисты ведущих театров России. Завершается фестиваль по традиции грандиозным гала-концертом.

Перешагнув во второе десятилетие, фестиваль значительно окреп и возмужал. Расширение географии участников позволило ему выйти на международный уровень, а обретение тематической направленности повысило привлекательность для любителей классической музыки.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Самарской области.

В программе концерта:

I отделение — Римский-Корсаков. Увертюра "Светлый праздник"; Аренский. Вариации на тему Чайковского ("Был у Христа-младенца сад…") для струнного оркестра; Чайковский. "Мелодрама" из музыки к весенней сказке Островского "Снегурочка"; Чайковский. "Итальянское каприччио".

II отделение — Опера Чайковского "Иоланта" (концертное исполнение).

Дирижер — Александр Анисимов.