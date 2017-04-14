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Общество

Генерал Алмазов: кофеен стало больше, а заключенных меньше

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начальник УФСИН России по Самарской области уверен, что всплеска преступности быть не должно, потому что власти предприняли эффективные меры против алкоголизации населения.

В 2016 г. региональное ГУФСИН России реорганизовали в УФСИН.

"И это справедливо, потому что за последние четыре года численность спецконтингента сократилась почти на 4,5 тыс. человек, — рассказал начальник УФСИН России по Самарской области Рамиз Алмазов. — Во-первых, причина этому — изменения в законодательстве, декриминализация ряда статей, которые из уголовных преступлений перешли в административные правонарушения. А во-вторых, налицо эффективность предпринимаемых властями мер. Я, например, помню 2012 год: по всей Самаре было два — три кафе, остальные — пивнушки, и молодежь обычно держала в руках бутылку пива. А сейчас посмотрите, сколько кофеен открылось".

Сейчас в Самарской области готовы разместить 15 тыс. заключенных, по факту сроки отбывают 11 тысяч. По словам Алмазова, в 2011 г. в колониях сидели 18 тыс. человек, плюс довольно много преступников отправляли в другие регионы.

Сейчас в регионе есть почти все режимы для отбытия наказаний, за пределы области отправляют несовершеннолетних, осужденных к отбыванию в колонии общего режима повторно и приговоренных к пожизненному заключению.

Новшеством 2017 г. стало открытие в Самаре помещений для женщин, находящихся под следствием, раньше их возили в Тольятти и Сызрань.

Кроме того, в 2017 г. в ИК-10 в пос. Волжский открыли исправительный центр для принудительных работ.

"Это экспериментальный центр, таких по России всего 11, — сообщил Рамиз Алмазов. — Его особенность заключается в том, что люди там содержатся в привычной одежде, сами себе готовят, на выходные, если к ним нет претензий, могут ездить в город к родственникам. В будни они работают, причем там, где укажем мы, сами выбрать себе место работы и вид деятельности они не могут. Конечно, мы учитываем их образование и квалификацию. Сейчас у нас заключены контракты с различными фирмами и предприятиями города".

Центр рассчитан на 35 мест, сегодня в нем всего шесть человек: пять мужчин и одна женщина. Последней суд "прописал" 40 дней принудительных работ, трудоустроить на этот срок ее оказалось проблематично, поэтому женщина занимается хозяйственным обслуживанием. Мужчины отправились на стройки и производства.

Колонии постепенно переходят на самообеспечение. За 2016 г. они произвели товары и оказали услуги на полмиллиарда рублей, чистая прибыль составила 45 млн рублей.

В колониях производят тротуарную плитку, стеклопакеты, кованые изделия, выращивают тюльпаны (сейчас теплицы приспособили под овощеводство, плюс выращивание кустарников для Самары), шьют одежду и обувь. Среди заказчиков — как фирмы, заводы, так и силовые ведомства и нефтяные предприятия по всей России.

На досуге заключенные играют в музыкальных ансамблях, пишут пьесы (в ближайшее время в ИК-3 будут готовить постановку о Великой Отечественной войне) и занимаются собственным телевидением. Последнее новшество есть пока только в ИК-6 и работает несколько часов в день, зато заключенные обеспечены все необходимой аппаратурой, чтобы играть роли местных операторов и журналистов.

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Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!

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Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

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А ты прямо много знаешь Аленушка....

Евгений Чернов 27 марта 2017 11:47 Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг

Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.

Андрей Максимов 26 марта 2017 21:17 Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг

Знатный экземпляр!

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