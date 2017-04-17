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Театр Культура

Всероссийский фестиваль "Серебряная Россия. Новокуйбышевск" соберет более 800 участников

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске с 21 по 23 апреля пройдет Первый Всероссийский фестиваль детского творчества "Серебряная Россия. Новокуйбышевск".

"Серебряная Россия. Новокуйбышевск" — это конкурс, на который соберутся творческие детские коллективы не только из Самарской области, но и со всей России. Более 800 участников представят свои работы в направлениях "хореография", "театральное искусство", "театр моды и костюма".

Помимо конкурсной программы, в проекте предусмотрены развлекательные и обучающие мероприятия. В свободное время участники могут посетить мастер-классы по народной и современной хореографии, мастер-классы по сценическому мастерству для театральных коллективов, творческую встречу с писателем Юрием Нечипоренко в библиотеке им. Пушкина; флешмоб "Сердца серебряной России" на центральной площади перед ДК, гостям также предлагают бесплатное посещение Музея истории Новокуйбышевска и планетария на базе Центральной библиотеки им. Пушкина.

В составе жюри конкурса — ведущие деятели искусств в различных направлениях:

  • Юрий Нечипоренко — член Международного сообщества писательских союзов, член Ассоциации искусствоведов, критик, основатель и председатель общества друзей Газданова, прозаик, арт-критик, художник, культуролог, исследователь творчества Николая Гоголя, Михаила Ломоносова и Гайто Газданова (Москва);
  • Галина Грачева — обладатель "Золотой маски" за лучший спектакль в современном танце  в составе труппы театра "Балет Москва", артистка театра, танцовщица, педагог сontemporary и jazz танца,  артистка балета труппы театра "Балет Москва", преподаватель школы танца ЦЕХ (г. Москва), преподаватель современного танца на кафедре народного отделения Московского губернского колледжа культуры и искусств (Москва);
  • Елена Щеголева — доцент кафедры хореографии РАТИ (ГИТИС), преподаватель народного и историко-бытового танца, преподаватель Института русского театра и Московского государственного хореографического училища им. Лавровского (Москва);
  • Владимир Гальченко — председатель Самарского отделения союза театральных деятелей России, артист Самарского академического театра драмы им. Горького (Самара).

По итогам фестиваля жюри определит лауреатов и дипломантов,  которые получат памятные кубки, дипломы и награды. Лучшие хореографические коллективы получат приглашения на самый престижный конкурс 2016-2017 учебного года, в области хореографии, "Кубок Победителей".

Учредителями проекта являются Культурный фонд "Алые Паруса" (Санкт-Петербург) и администрация Новокуйбышевска. Организаторы: Культурный Фонд "Алые Паруса" (Санкт-Петербург), Театр юного зрителя "Время тайн" (Новокуйбышевск).

Программа фестиваля:

21 апреля:

  • 10:00-10:45 — Торжественное открытие фестиваля-конкурса (Дворец культуры, пл. Ленина, 1);
  • 11:00-14:00 — Конкурсная программа, "хореография" (Дворец культуры);
  • 15:00-18:00 — Конкурсная программа, "хореография" (Дворец культуры).

22 апреля:

  • 10:00-15:30 — Конкурсная программа, "театры" и "театры моды"  (Молодежный клуб "Русь", ул. Коммунистическая, 38б).

23 апреля:

  • 10:00-13:00   — Мастер-классы по современной хореографии, народной хореографии, для театров (Дворец культуры);
  • 14:00-15:00 — Творческая встреча с писателем Юрием Нечипоренко, (Центральная библиотека им. Пушкина, Библиотечный проезд, 1);
  • 14:00-15:00 — "Круглый стол" с руководителями коллективов (Дворец культуры);
  • 15:30-16:30  — Флешмоб "Сердца Серебряной России", (пл. им. Ленина);
  • 16:30-17:30  — Гала-концерт, (Дворец культуры);
  • 17:30-19:00  — Награждение, (Дворец культуры).

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