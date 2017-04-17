Всероссийский фестиваль "Серебряная Россия. Новокуйбышевск" соберет более 800 участников

В Новокуйбышевске с 21 по 23 апреля пройдет Первый Всероссийский фестиваль детского творчества "Серебряная Россия. Новокуйбышевск".

"Серебряная Россия. Новокуйбышевск" — это конкурс, на который соберутся творческие детские коллективы не только из Самарской области, но и со всей России. Более 800 участников представят свои работы в направлениях "хореография", "театральное искусство", "театр моды и костюма".

Помимо конкурсной программы, в проекте предусмотрены развлекательные и обучающие мероприятия. В свободное время участники могут посетить мастер-классы по народной и современной хореографии, мастер-классы по сценическому мастерству для театральных коллективов, творческую встречу с писателем Юрием Нечипоренко в библиотеке им. Пушкина; флешмоб "Сердца серебряной России" на центральной площади перед ДК, гостям также предлагают бесплатное посещение Музея истории Новокуйбышевска и планетария на базе Центральной библиотеки им. Пушкина.

В составе жюри конкурса — ведущие деятели искусств в различных направлениях:

Юрий Нечипоренко — член Международного сообщества писательских союзов, член Ассоциации искусствоведов, критик, основатель и председатель общества друзей Газданова, прозаик, арт-критик, художник, культуролог, исследователь творчества Николая Гоголя, Михаила Ломоносова и Гайто Газданова (Москва);

Галина Грачева — обладатель "Золотой маски" за лучший спектакль в современном танце в составе труппы театра "Балет Москва", артистка театра, танцовщица, педагог сontemporary и jazz танца, артистка балета труппы театра "Балет Москва", преподаватель школы танца ЦЕХ (г. Москва), преподаватель современного танца на кафедре народного отделения Московского губернского колледжа культуры и искусств (Москва);

Елена Щеголева — доцент кафедры хореографии РАТИ (ГИТИС), преподаватель народного и историко-бытового танца, преподаватель Института русского театра и Московского государственного хореографического училища им. Лавровского (Москва);

Владимир Гальченко — председатель Самарского отделения союза театральных деятелей России, артист Самарского академического театра драмы им. Горького (Самара).

По итогам фестиваля жюри определит лауреатов и дипломантов, которые получат памятные кубки, дипломы и награды. Лучшие хореографические коллективы получат приглашения на самый престижный конкурс 2016-2017 учебного года, в области хореографии, "Кубок Победителей".

Учредителями проекта являются Культурный фонд "Алые Паруса" (Санкт-Петербург) и администрация Новокуйбышевска. Организаторы: Культурный Фонд "Алые Паруса" (Санкт-Петербург), Театр юного зрителя "Время тайн" (Новокуйбышевск).