Промсвязьбанк запустил беззалоговый онлайн-кредит для МСБ

Промсвязьбанк предлагает новый кредитный продукт для действующих клиентов сегмента МСБ со стабильными поступлениями на расчетный счет. Предложение по "Кредиту Онлайн" формируется автоматически и направляется одобренным клиентам по инициативе банка.
Расчет кредитного лимита производится на основании оборотов по расчетному счету. Максимальная сумма кредита — до 1 000 000 рублей на срок до 6 месяцев. Процентная ставка рассчитывается индивидуально.
Процесс заключения кредитных сделок максимально автоматизирован и будет осуществляться через интернет-банк PSB On-Line, без необходимости личного присутствия и подписания бумажных носителей. По предварительным оценкам, более 17 тыс. клиентов смогут получить финансирование без предоставления обеспечения, в течение 2-х минут после подписания с помощью электронной цифровой подписи заявления-оферты.
"Кредит Онлайн" — это аналог нашего "моментального" предложения для розничных клиентов "Турбоденег". За такими "быстрыми" продуктами будущее, и они актуальны не только в рознице. У клиентов сегмента МСБ тоже периодически возникают возможности, которые нужно использовать здесь и сейчас, например, чтобы воспользоваться ограниченной скидкой от поставщика. Наша задача — предлагать динамичному бизнесу соответствующие решения", — комментирует директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания - 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 г. (согласно данным по МСФО). Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - В.А.Пичугову. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности "АА+" Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.