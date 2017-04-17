Промсвязьбанк запустил беззалоговый онлайн-кредит для МСБ

Промсвязьбанк предлагает новый кредитный продукт для действующих клиентов сегмента МСБ со стабильными поступлениями на расчетный счет. Предложение по "Кредиту Онлайн" формируется автоматически и направляется одобренным клиентам по инициативе банка.

Расчет кредитного лимита производится на основании оборотов по расчетному счету. Максимальная сумма кредита — до 1 000 000 рублей на срок до 6 месяцев. Процентная ставка рассчитывается индивидуально.

Процесс заключения кредитных сделок максимально автоматизирован и будет осуществляться через интернет-банк PSB On-Line, без необходимости личного присутствия и подписания бумажных носителей. По предварительным оценкам, более 17 тыс. клиентов смогут получить финансирование без предоставления обеспечения, в течение 2-х минут после подписания с помощью электронной цифровой подписи заявления-оферты.

"Кредит Онлайн" — это аналог нашего "моментального" предложения для розничных клиентов "Турбоденег". За такими "быстрыми" продуктами будущее, и они актуальны не только в рознице. У клиентов сегмента МСБ тоже периодически возникают возможности, которые нужно использовать здесь и сейчас, например, чтобы воспользоваться ограниченной скидкой от поставщика. Наша задача — предлагать динамичному бизнесу соответствующие решения", — комментирует директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.