Секретарь Самарского избиркома прошла обучение в ЦИК РФ

Секретарь избирательной комиссии Самарской области Наталья Таран завершила обучение по программе "Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации", сообщает пресс-служба избиркома.

Обучение секретарей региональных избирательных комиссий проходило с 10 по 14 апреля в Центризбиркоме.

Комментируя проходящее обучение, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что сегодня необходимо быстро и динамично менять привычные взгляды на вещи, уходить от стереотипов во всем, что касается выборов, развиваться с учетом изменения законодательства, отношения общественности, избирателей, партий к выборному процессу.

Все это в конечном итоге необходимо для того, чтобы качество выборов и степень доверия к ним повысились и ни у кого не вызывали сомнений.

Для своей работы организаторы выборов выбрали новый формат, участники совместно с членами Центризбиркома и сотрудниками аппарата обсуждали в группах актуальные вопросы избирательного права: учет избирателей, организация и проведение региональных выборов, порядок выдвижения кандидатов, составление протоколов, взаимодействие с представителями гражданского общества, аккредитация СМИ и многие другие.

По словам секретаря Центризбиркома Майи Гришиной, участникам семинара удалось выработать новые формы обучения, которые предусматривают активное вовлечение в образовательный процесс. Подобный опыт оказался успешным, и в ближайшее время организаторы будут искать варианты "упаковки" актуальных тем в этот формат.