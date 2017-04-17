Секретарь Самарского избиркома прошла обучение в ЦИК РФ

Секретарь избирательной комиссии Самарской области Наталья Таран завершила обучение по программе "Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации", сообщает пресс-служба избиркома.
Обучение секретарей региональных избирательных комиссий проходило с 10 по 14 апреля в Центризбиркоме.
Комментируя проходящее обучение, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что сегодня необходимо быстро и динамично менять привычные взгляды на вещи, уходить от стереотипов во всем, что касается выборов, развиваться с учетом изменения законодательства, отношения общественности, избирателей, партий к выборному процессу.
Все это в конечном итоге необходимо для того, чтобы качество выборов и степень доверия к ним повысились и ни у кого не вызывали сомнений.
Для своей работы организаторы выборов выбрали новый формат, участники совместно с членами Центризбиркома и сотрудниками аппарата обсуждали в группах актуальные вопросы избирательного права: учет избирателей, организация и проведение региональных выборов, порядок выдвижения кандидатов, составление протоколов, взаимодействие с представителями гражданского общества, аккредитация СМИ и многие другие.
По словам секретаря Центризбиркома Майи Гришиной, участникам семинара удалось выработать новые формы обучения, которые предусматривают активное вовлечение в образовательный процесс. Подобный опыт оказался успешным, и в ближайшее время организаторы будут искать варианты "упаковки" актуальных тем в этот формат.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.