На Жигулевской ГЭС началось весеннее половодье

За прошедшую неделю боковой приток воды вырос в шесть раз до 5400 м3/с, что соответствует паводковым расходам апреля. По состоянию на 17 апреля суммарный приток воды составил ­­­­­17 012 м3/с. В этот же день год назад он был ­­­­на уровне 24 206 м3/с.

До 20 апреля 2017 года Жигулевская ГЭС будет работать со сбросными расходами до 10 000-10 500 м3/с. "Увеличение приточности скорректировало сроки открытия затворов на водосливной плотине гидроузла, — комментирует директор филиала ПАО "РусГидро" — "Жигулевская ГЭС" Олег Леонов. — В этом году начало холостого сброса весенних вод Куйбышевского водохранилища придется на двадцатые числа апреля. Все подготовительные мероприятия к паводку мы ведем в строгом соответствии с графиком, станция готова обеспечить безаварийную работу в период "большой воды".

О начале паводка и открытии водосливной плотины Жигулевской ГЭС население будет оповещено через средства массовой информации и локальную систему оповещения. По данным на 18 апреля 2017 года уровни водохранилищ ГЭС РусГидро находятся на следующих отметках.

В пресс-службе Русгидро сообщают, что работа всех ГЭС находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Федерального агентства водных ресурсов. Оно согласует свои предложения с МЧС РФ, Минсельхозом, Россельхознадзором, Росморречфлотом, Росстроем, ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы" с учетом интересов всех водопользователей и задач, стоящих перед этими ведомствами.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС Волжско-Камского каскада, входящих в состав РусГидро, а также Новосибирской, Саяно-Шушенской и Богучанской ГЭС представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по ссылке.