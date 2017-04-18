До начала VIII международной акции "Читаем детям о войне" осталось 17 дней

Более 3,6 тыс. учреждений из 80 регионов Российской Федерации, в том числе из Самарской области, а также из Республики Беларусь, Донецкой Народной Республики, Республики Казахстан заявили о своем участии в VIII международной акции "Читаем детям о войне".

Среди них учреждения культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты: библиотеки, музеи, детские сады, общеобразовательные и коррекционные школы, социальные приюты, реабилитационные центры, детские дома, больницы, общественные объединения, детские клубы.

Организаторы активно работают с полученными заявками. Населенные пункты, в которых пройдет 4 мая в 11:00 чтение книг о Великой Отечественной войне, можно увидеть на карте.

Акция предполагает 24-часовое непрерывное чтение книг о войне.

Во всех залах Самарской областной детской библиотеки (ул. Невская, 8) пройдут громкие чтения лучших произведений о Великой Отечественной войне. Будут организованы три площадки для детей и подростков разных возрастов: ребят из социальных приютов, школьников и воспитанников детских садов.

Сотрудники библиотеки выбрали рассказы для чтения, учитывая возрастные и психологические особенности детей и подростков, стремясь к тому, чтобы прочитанные произведения нашли отклик в душе юных слушателей.

В этот день сотрудники библиотеки и волонтеры проведут чтения вслух лучших книг о Великой Отечественной войне в учреждениях для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в реабилитации: детском доме, социальных приютах, больницах, санаториях, школах-интернатах, учреждении системы МВД. На память о Великой Отечественной войне участники акции получат георгиевские ленточки.