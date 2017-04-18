Геннадий Котельников: "Полпред президента оказал поддержку в получении ТГУ статуса опорного вуза"

Во вторник, 18 апреля, Тольяттинский государственный университет вошел в число вузов, которые станут опорными. Информация о завершении второго этапа конкурса программы, предполагающей объединение региональных вузов в многопрофильные опорные университеты, опубликована на сайте Минобрнауки РФ.
Председатель совета ректоров вузов Самарской области, ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников считает, что за последние 5 лет в системе высшего образования Самарской области произошло уже несколько масштабных позитивных преобразований.
Сначала создание Самарского университета им. Королева и его вхождение во всероссийскую программу "5-100". Это был серьезный прорыв. Потом объединение СамГТУ и СГАСУ. Теперь третье событие — ТГУ стал опорным вузом России.
"Здесь особо хочу сказать, что я всегда поддерживал губернатора в этом стремлении и всегда подчеркивал необходимость помощи именно Тольятти, — напомнил ректор медицинского университета. — Ведь это поддержка не только вузу, а всему городу. Да, сейчас тольяттинцы переживают не лучшие времена. Но они должны знать, что губернатор о них не забывает".
Геннадий Котельников добавил, что неоднократно о необходимости такого решения губернатор говорил с главой Минобрнауки России Ольгой Васильевой.
"Когда в Самаре было совещание с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем, Николай Меркушкин тоже поднимал этот вопрос. И полпред президента оказал необходимую поддержку. Теперь, когда у ТГУ будет другой статуc, будет и другое финансирование, и другие возможности. Это изменит жизнь тольяттинцев, их настроение, в лучшую сторону. Пусть знают, что мы в Самаре про них не забываем, — подчеркнул председатель совета ректоров. — Очень рад такому решению и от души поздравляю всех нас с этой большой победой!"
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!