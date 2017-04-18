Геннадий Котельников: "Полпред президента оказал поддержку в получении ТГУ статуса опорного вуза"

Во вторник, 18 апреля, Тольяттинский государственный университет вошел в число вузов, которые станут опорными. Информация о завершении второго этапа конкурса программы, предполагающей объединение региональных вузов в многопрофильные опорные университеты, опубликована на сайте Минобрнауки РФ.

Председатель совета ректоров вузов Самарской области, ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников считает, что за последние 5 лет в системе высшего образования Самарской области произошло уже несколько масштабных позитивных преобразований.

Сначала создание Самарского университета им. Королева и его вхождение во всероссийскую программу "5-100". Это был серьезный прорыв. Потом объединение СамГТУ и СГАСУ. Теперь третье событие — ТГУ стал опорным вузом России.

"Здесь особо хочу сказать, что я всегда поддерживал губернатора в этом стремлении и всегда подчеркивал необходимость помощи именно Тольятти, — напомнил ректор медицинского университета. — Ведь это поддержка не только вузу, а всему городу. Да, сейчас тольяттинцы переживают не лучшие времена. Но они должны знать, что губернатор о них не забывает".

Геннадий Котельников добавил, что неоднократно о необходимости такого решения губернатор говорил с главой Минобрнауки России Ольгой Васильевой.

"Когда в Самаре было совещание с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем, Николай Меркушкин тоже поднимал этот вопрос. И полпред президента оказал необходимую поддержку. Теперь, когда у ТГУ будет другой статуc, будет и другое финансирование, и другие возможности. Это изменит жизнь тольяттинцев, их настроение, в лучшую сторону. Пусть знают, что мы в Самаре про них не забываем, — подчеркнул председатель совета ректоров. — Очень рад такому решению и от души поздравляю всех нас с этой большой победой!"