На овощебазе в Самаре обнаружено 660 кг санкционных помидоров

В ходе осмотра помещений и территорий самарской овощебазы установлено, что там хранились и предлагались к продаже 660 кг помидоров, сообщила пресс-служба Самарской таможни.
На ящиках, в которых находились томаты, значилась страна происхождения Турция.
По результатам проверки составлены акты о факте изъятия запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию подконтрольных Россельхознадзору сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия и об уничтожении вышеуказанных изъятых товаров.
В соответствии с нормативными документами, томаты были изъяты, а затем уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка".
Проверочные мероприятия на территории овощной базы осуществлялись в рамках взаимодействия Самарской таможни и Управления Россельхознадзора по Самарской области. Оно было направлено на принятие мер по уничтожению товаров, попадающих в перечень продукции, ввоз которых запрещен в соответствии с указом президента России от 6 августа 2014 г. №560 и постановлением правительства России от 7 августа 2014 г. №778 и при выявлении которых применяются правила уничтожения, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. №774 во исполнение указа президента России от 29 июля 2015 г. №391.