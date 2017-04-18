На овощебазе в Самаре обнаружено 660 кг санкционных помидоров

В ходе осмотра помещений и территорий самарской овощебазы установлено, что там хранились и предлагались к продаже 660 кг помидоров, сообщила пресс-служба Самарской таможни.

На ящиках, в которых находились томаты, значилась страна происхождения Турция.

По результатам проверки составлены акты о факте изъятия запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию подконтрольных Россельхознадзору сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия и об уничтожении вышеуказанных изъятых товаров.

В соответствии с нормативными документами, томаты были изъяты, а затем уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка".