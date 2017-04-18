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АПК и пищепром Экономика и бизнес

На овощебазе в Самаре обнаружено 660 кг санкционных помидоров

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе осмотра помещений и территорий самарской овощебазы установлено, что там хранились и предлагались к продаже 660 кг помидоров, сообщила пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

На ящиках, в которых находились томаты, значилась страна происхождения Турция.

По результатам проверки составлены акты о факте изъятия запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию подконтрольных Россельхознадзору сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия и об уничтожении вышеуказанных изъятых товаров.

В соответствии с нормативными документами, томаты были изъяты, а затем уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка".

Проверочные мероприятия на территории овощной базы осуществлялись в рамках взаимодействия Самарской таможни и Управления Россельхознадзора по Самарской области. Оно было направлено на принятие мер по уничтожению товаров, попадающих в перечень продукции, ввоз которых запрещен в соответствии с указом президента России от 6 августа 2014 г. №560 и постановлением правительства России от 7 августа 2014 г. №778 и при выявлении которых применяются правила уничтожения, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. №774 во исполнение указа президента России от 29 июля 2015 г. №391.

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