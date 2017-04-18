16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В СГИКе прошел вечер, посвященный композитору Владимиру Титову Волжский народный хор выступил в Самарской филармонии Фабио Мастранджело: "Я очень люблю музыку, это неизлечимая болезнь" Лидия Семенова: "Место в оркестре - не пожизненная рента" В филармонии прошел последний концерт цикла "Четыре взгляда на органное искусство"

Музыка Культура

На гала-концерте Весеннего фестиваля оперного искусства выступят солисты ведущих театров России

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 20
Версия для печати

В Самарском академическом театре оперы и балета 23 апреля грандиозным гала-концертом завершится Весенний фестиваль оперного искусства, сообщает пресс-служба театра.

В заключительном гала-концерте примут участие солисты ведущих театров России: Юрий Воробьев (Мариинский театр), Олег Бударацкий (Екатеринбургский театр), Агунда Кулаева (Большой театр России), Алексей Татаринцев (театр "Новая Опера").

Традиция проведения весеннего оперного фестиваля в Самаре зародилась в 1986 году. Этот масштабный проект поддержали выдающиеся деятели российской культуры: Михаил Швыдкой, Ирина Архипова, Владислав Пьявко и многие другие.

Формат фестиваля сложился сразу и на протяжении десятилетия оставался неизменным. Программу составляли лучшие спектакли оперного жанра, входящие в репертуар театра. Наряду с мастерами самарской сцены в главных партиях выступают приглашенные гости — солисты ведущих театров России. Завершается фестиваль по традиции грандиозным гала-концертом.

Перешагнув в третье десятилетие, фестиваль значительно окреп и возмужал. Расширение географии участников позволило ему выйти на международный уровень, а обретение тематической направленности повысило привлекательность для любителей классической музыки.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Самарской области.

Программа фестиваля.

I отделение:

  • Глинка. Увертюра из оперы "Руслан и Людмила". Олег Бударацкий (Екатеринбургский театр);
  • Глинка. Рондо Фарлафа из оперы "Руслан и Людмила". Олег Бударацкий (Екатеринбургский театр);
  • Римский-Корсаков. Квартет из оперы "Царская невеста". Диля Шагеева, Наталья Дикусарова, Анатолий Невдах, Андрей Антонов;
  • Римский-Корсаков. Ария Сервилии из оперы "Сервилия". Татьяна Гайворонская;
  • Чайковский. Ариозо Мазепы из оперы "Мазепа". Владислав Куприянов;
  • Римский-Корсаков. Пляска скоморохов из оперы "Снегурочка". Юлия Маркова;
  • Щедрин. Песня и частушки Варвары из оперы "Не только любовь". Юлия Маркова;
  • Римский-Корсаков. Песня Варяжского гостя из оперы "Садко". Юрий Воробьев (Мариинский театр);
  • Чайковский. Ария Иоанны из оперы "Орлеанская дева". Агунда Кулаева (Большой театр);
  • Чайковский. "Апрель" из цикла "Времена года". Ирина Крикунова, Алексей Татаринцев (Новая Опера);
  • Пуччини. Сцена Мими и Рудольфа из I акта оперы "Богема". Ирина Крикунова, Алексей Татаринцев (Новая Опера);
  • Доницетти. Секстет из оперы "Лючия ди Ламмермур". Татьяна Гайворонская, Наталья Фризе, Анатолий Невдах, Георгий Цветков, Александр Миненко, Ренат Латыпов, хор театра;
  • Пуччини. Te deum — финал I акта из оперы "Тоска". Василий Святкин, хор театра.

II отделение:

  • Верди. Ария Филиппа из оперы "Дон Карлос". Юрий Воробьев (Мариинский театр);
  • Пуччини. Ария Манон из IV акта оперы "Манон Леско". Татьяна Ларина;
  • Россини. Увертюра к опере "Сорока-воровка". Георгий Цветков;
  • Россини. Ария Рембо из оперы "Граф Ори". Георгий Цветков;
  • Оффенбах. Баркарола из оперы "Сказки Гофмана". Татьяна Горшкова, Антонина Кабо;
  • Оффенбах. Куплеты Олимпии из оперы "Сказки Гофмана". Ирина Янцева;
  • Доницетти. Романс Неморино из оперы "Любовный напиток". Алексей Татаринцев (Новая Опера);
  • Дворжак. Ария Русалки из оперы "Русалка". Ирина Крикунова;
  • Чайковский. Мелодрама из "Снегурочки". Олег Бударацкий (Екатеринбургский театр);
  • Рахманинов. Каватина Алеко из оперы "Алеко". Олег Бударацкий (Екатеринбургский театр);
  • Римский-Корсаков. Сцена из финала I акта оперы "Царская невеста". Агунда Кулаева, Василий Святкин;
  • Чайковский. Финал оперы "Иоланта". Дирижер — Александр Анисимов.

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 08:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 07 февраля 2017 00:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 11:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 14:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 13:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

Фото на сайте

В Самаре почтили память Владимира Высоцкого

В Самаре почтили память Владимира Высоцкого

Открылась детская академия стран СНГ и Балтии

Открылась детская академия стран СНГ и Балтии

Центр эстетического воспитания детей и молодежи отпраздновал тройной юбилей

Центр эстетического воспитания детей и молодежи отпраздновал тройной юбилей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30