На гала-концерте Весеннего фестиваля оперного искусства выступят солисты ведущих театров России

В Самарском академическом театре оперы и балета 23 апреля грандиозным гала-концертом завершится Весенний фестиваль оперного искусства, сообщает пресс-служба театра.

В заключительном гала-концерте примут участие солисты ведущих театров России: Юрий Воробьев (Мариинский театр), Олег Бударацкий (Екатеринбургский театр), Агунда Кулаева (Большой театр России), Алексей Татаринцев (театр "Новая Опера").

Традиция проведения весеннего оперного фестиваля в Самаре зародилась в 1986 году. Этот масштабный проект поддержали выдающиеся деятели российской культуры: Михаил Швыдкой, Ирина Архипова, Владислав Пьявко и многие другие.

Формат фестиваля сложился сразу и на протяжении десятилетия оставался неизменным. Программу составляли лучшие спектакли оперного жанра, входящие в репертуар театра. Наряду с мастерами самарской сцены в главных партиях выступают приглашенные гости — солисты ведущих театров России. Завершается фестиваль по традиции грандиозным гала-концертом.

Перешагнув в третье десятилетие, фестиваль значительно окреп и возмужал. Расширение географии участников позволило ему выйти на международный уровень, а обретение тематической направленности повысило привлекательность для любителей классической музыки.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Самарской области.