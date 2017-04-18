В Кирхе пройдет Вечер камерной и органной музыки "Бах и итальянские виртуозы"

В Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга 26 и 27 апреля в 18.30 выступят гобоист, лауреат международных конкурсов Алексей Балашов (Москва) и органистка, лауреат международных конкурсов Татьяна Рябова (Россия - Германия), сообщают организаторы.

Алексей Балашов явил себя как яркий солист, настоящий Паганини гобоя. Федеральная пресса так отзывается о музыканте: "Алексей Балашов, без преувеличения, — один из самых известных и востребованных гобоистов страны, чья сольная деятельность бурно развивается, благосклонно принятая профессионалами и публикой…".

Балашов участвовал в мастер-классах таких известных гобоистов современности, как Франсуа Леле (Франция), Кристиан Шмитт (Германия), Алексей Огринчук (Россия - Голландия), Барт Шниман (Голландия), Марк Финк (США), Марсель Понсель (Франция), Паоло Грацци (Италия), Ласло Хадади (Франция) и другие. Он один из немногих, кому удалось сделать блестящую карьеру в нашей стране в качестве солиста-гобоиста, поскольку в России десятилетиями складывалось отношение к гобою только как к оркестровому инструменту.

Алексей Балашов много гастролирует по России и миру, является лауреатом нескольких престижных международных конкурсов. Музыкант выступил с сольными концертами в 57 российских городах. Алексей Балашов выступал с оркестрами Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Астрахани, Самары, Ульяновска, Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Сургута, Новосибирска, Томска и других городов.

Талантливая органистка Татьяна Рябова много выступает с сольными концертами в российских городах, а также в Германии, Швейцарии и Люксембурге. Она широко востребована и в качестве камерного исполнителя, выступая в дуэтах с ведущими солистами России, такими, как солист Большого театра России Николай Попов (флейта), директор Дома музыки Санкт-Петербурга Сергей Ролдугин (виолончель), органистка Екатерина Кофанова (Берн, Швейцария) и другие.

Татьяна Рябова с отличием окончила Нижегородскую государственную консерваторию им. Глинки, а также аспирантуру Высшей школы церковной музыки Гейдельберга (Германия, класс профессора Мартина Зандера). Рябова преподает орган в Кировском областном колледже музыкального искусства им. Казенина и, кроме того, с 2010 г. выступает как приглашенная солистка Концертного зала органной и камерной музыки Кирова. До 2010 г. работала органисткой в Германии (Гейдельберг). Татьяна Рябова — лауреат IV Международного органного конкурса юных органистов в Граце (Австрия, 2005) и полуфиналистка 58 Международного органного конкурса — фестиваля "Пражская весна" (Прага, Чехия, 2006).

Все великолепие и богатство немецкой и итальянской музыки музыканты покажут в эксклюзивной программе "Бах и итальянские виртуозы". В программе, наряду с произведениями Баха прозвучат сочинения его современников Альбинони и Вивальди, а также произведения итальянских композиторов-романтиков XIX века Россини и Паскулли.