В Кирхе пройдет Вечер камерной и органной музыки "Бах и итальянские виртуозы"

В Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга 26 и 27 апреля в 18.30 выступят гобоист, лауреат международных конкурсов Алексей Балашов (Москва) и органистка, лауреат международных конкурсов Татьяна Рябова (Россия - Германия), сообщают организаторы.
Алексей Балашов явил себя как яркий солист, настоящий Паганини гобоя. Федеральная пресса так отзывается о музыканте: "Алексей Балашов, без преувеличения, — один из самых известных и востребованных гобоистов страны, чья сольная деятельность бурно развивается, благосклонно принятая профессионалами и публикой…".
Балашов участвовал в мастер-классах таких известных гобоистов современности, как Франсуа Леле (Франция), Кристиан Шмитт (Германия), Алексей Огринчук (Россия - Голландия), Барт Шниман (Голландия), Марк Финк (США), Марсель Понсель (Франция), Паоло Грацци (Италия), Ласло Хадади (Франция) и другие. Он один из немногих, кому удалось сделать блестящую карьеру в нашей стране в качестве солиста-гобоиста, поскольку в России десятилетиями складывалось отношение к гобою только как к оркестровому инструменту.
Алексей Балашов много гастролирует по России и миру, является лауреатом нескольких престижных международных конкурсов. Музыкант выступил с сольными концертами в 57 российских городах. Алексей Балашов выступал с оркестрами Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Астрахани, Самары, Ульяновска, Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Сургута, Новосибирска, Томска и других городов.
Талантливая органистка Татьяна Рябова много выступает с сольными концертами в российских городах, а также в Германии, Швейцарии и Люксембурге. Она широко востребована и в качестве камерного исполнителя, выступая в дуэтах с ведущими солистами России, такими, как солист Большого театра России Николай Попов (флейта), директор Дома музыки Санкт-Петербурга Сергей Ролдугин (виолончель), органистка Екатерина Кофанова (Берн, Швейцария) и другие.
Татьяна Рябова с отличием окончила Нижегородскую государственную консерваторию им. Глинки, а также аспирантуру Высшей школы церковной музыки Гейдельберга (Германия, класс профессора Мартина Зандера). Рябова преподает орган в Кировском областном колледже музыкального искусства им. Казенина и, кроме того, с 2010 г. выступает как приглашенная солистка Концертного зала органной и камерной музыки Кирова. До 2010 г. работала органисткой в Германии (Гейдельберг). Татьяна Рябова — лауреат IV Международного органного конкурса юных органистов в Граце (Австрия, 2005) и полуфиналистка 58 Международного органного конкурса — фестиваля "Пражская весна" (Прага, Чехия, 2006).
Все великолепие и богатство немецкой и итальянской музыки музыканты покажут в эксклюзивной программе "Бах и итальянские виртуозы". В программе, наряду с произведениями Баха прозвучат сочинения его современников Альбинони и Вивальди, а также произведения итальянских композиторов-романтиков XIX века Россини и Паскулли.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!