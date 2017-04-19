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Сотовая связь Транспорт и связь

Тарифы Tele2 без ценовой "химии"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 запустила рекламную кампанию в поддержку нового тарифного плана "Мой Tele2". Наружная реклама, телевизионные и радиоролики демонстрируют честный подход оператора к ценообразованию: размер абонентской платы на тарифах Tele2 со второго месяца не увеличивается.

По сюжету герои новых рекламных видеороликов Tele2 предстают в роли ученых, которые исследуют различные тарифные планы в химической лаборатории и выявляют странное "поведение" одного из образцов: со второго месяца его стоимость начинает резко расти. Они быстро находят этому объяснение: "Такое бывает, когда в цену гормоны роста добавляют".

Затем ученые выносят новый образец — тариф "Мой Tele2". Исследователи тщательно сканируют его на наличие ценовой "химии" и констатируют отсутствие в нем каких-либо искусственных добавок: "У нас все просто — наш безлимит натуральный, никаких гормонов роста".

Тарифный план "Мой Tele2" оператор запустил в начале апреля во всех регионах присутствия. Абоненты этого тарифа не ограничены в звонках на номера Tele2 не только внутри региона, но и по всей России (минуты не расходуются из пакета), а также могут безлимитно пользоваться популярными социальными сетями и мессенджерами. Tele2 не "химичит" с ценой, поэтому стоимость абонентской платы на предложениях оператора остается неизменной и не повышается со второго месяца.

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
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