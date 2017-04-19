Задержанный ДПС водитель попытался скрыться, но у него заглохла машина

В субботу, 15 апреля, в Самаре активисты "Ночного патруля" совместно с инспекторами ДПС задержали водителя с признаками опьянения. Пока сотрудники полиции оформляли протокол молодой человек сел за руль своего автомобиля и поехал. Правда, гнаться за нарушителем не пришлось — его машина сломалась через 20 метров.

Около одной из автомобильных заправок на ул. Мичурина активисты "Ночного патруля" заметили подозрительного молодого человека. На их взгляд, он имел признаки алкогольного опьянения. Водитель припарковал вазовский автомобиль, закрыл дверь и ушел по делам. Спустя полчаса, молодой человек вернулся и сел за руль. Активисты решили проследить за ним и параллельно передали информацию ближайшему экипажу ДПС.

Увидев в зеркало заднего вида патрульную машину, водитель попытался оторваться от преследования. Однако, погоня закончилась быстро. Полицейские остановили водителя и попросили предоставить документы. Оказалось, что водительских прав у молодого человека Вадима никогда и не было. Полицейские стали составлять протокол, но не успели они предложить мужчине пройти медицинское освидетельствование, как он сел за руль своего автомобиля и поехал.

Однако удивленным сотрудникам ДПС не пришлось его догонять. Уверенный в силах своей отечественной легковушки Вадим потерпел фиаско - машина сломалась, успев проехать всего двадцать метров от патрульного автомобиля.

Полицейские в этот раз уже успели предложить Вадиму пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался.

При виде эвакуатора молодой человек в очередной раз ринулся спасть свою машину. Он начал ругаться с сотрудником службы, едва с ним не подрался и почти успел снять крепления с колес. Однако и в этот раз у него опять ничего не получилось.

Дальнейшую судьбу Вадима, которому грозит 15 суток административного ареста, решит суд.