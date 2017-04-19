Задержанный ДПС водитель попытался скрыться, но у него заглохла машина

В субботу, 15 апреля, в Самаре активисты "Ночного патруля" совместно с инспекторами ДПС задержали водителя с признаками опьянения. Пока сотрудники полиции оформляли протокол молодой человек сел за руль своего автомобиля и поехал. Правда, гнаться за нарушителем не пришлось — его машина сломалась через 20 метров.
Около одной из автомобильных заправок на ул. Мичурина активисты "Ночного патруля" заметили подозрительного молодого человека. На их взгляд, он имел признаки алкогольного опьянения. Водитель припарковал вазовский автомобиль, закрыл дверь и ушел по делам. Спустя полчаса, молодой человек вернулся и сел за руль. Активисты решили проследить за ним и параллельно передали информацию ближайшему экипажу ДПС.
Увидев в зеркало заднего вида патрульную машину, водитель попытался оторваться от преследования. Однако, погоня закончилась быстро. Полицейские остановили водителя и попросили предоставить документы. Оказалось, что водительских прав у молодого человека Вадима никогда и не было. Полицейские стали составлять протокол, но не успели они предложить мужчине пройти медицинское освидетельствование, как он сел за руль своего автомобиля и поехал.
Однако удивленным сотрудникам ДПС не пришлось его догонять. Уверенный в силах своей отечественной легковушки Вадим потерпел фиаско - машина сломалась, успев проехать всего двадцать метров от патрульного автомобиля.
Полицейские в этот раз уже успели предложить Вадиму пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался.
При виде эвакуатора молодой человек в очередной раз ринулся спасть свою машину. Он начал ругаться с сотрудником службы, едва с ним не подрался и почти успел снять крепления с колес. Однако и в этот раз у него опять ничего не получилось.
Дальнейшую судьбу Вадима, которому грозит 15 суток административного ареста, решит суд.
Последние комментарии
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
Только фашиков здесь не хватало! Мало нам Питера?!
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.