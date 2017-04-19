В Сызранском районе разыскивают убийцу 35-летнего армянина

Во вторник, 18 апреля, около 22:00, в с. Жемковка Сызранского района, в доме на ул. Октябрьской был обнаружен труп 34-летнего мужчины, армянина по национальности, с ножевыми ранениями шеи и груди.
В районном отделе полиции назначена проверка, оперативные службы выясняют подробности случившегося и разыскивают преступника.
По данным правоохранителей, погибший арендовал дом, нигде не работал и не имел гражданства, а также ранее уже был судим за разбой.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?