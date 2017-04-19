В Сызранском районе разыскивают убийцу 35-летнего армянина

Во вторник, 18 апреля, около 22:00, в с. Жемковка Сызранского района, в доме на ул. Октябрьской был обнаружен труп 34-летнего мужчины, армянина по национальности, с ножевыми ранениями шеи и груди.

В районном отделе полиции назначена проверка, оперативные службы выясняют подробности случившегося и разыскивают преступника. По данным правоохранителей, погибший арендовал дом, нигде не работал и не имел гражданства, а также ранее уже был судим за разбой.