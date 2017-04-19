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Логистика Транспорт и связь

Самарский филиал ПГК увеличил объем погрузки нефтепродуктов

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В I квартале 2017 года Самарский филиал АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) перевез 1,3 млн тонн нефтепродуктов в цистернах, на 26% превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 20% и составил 1,8 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок цистерн на Куйбышевской железной дороге (КбшЖД) выросла с 10% до 12%.

Фото: Фото предоставлено АО "Первая Грузовая Компания"

Основную номенклатуру перевозок составили бензин, дизельное топливо, мазуты. В частности, объем погрузки бензина и дизельного топлива в I квартале 2017 года вырос к уровню 2016 года на 33%, до 853 тыс. тонн, мазута — на 10%, до 194 тыс. тонн.

Росту показателей способствовал рост объемов грузопредъявления ключевого партнера филиала — компании "РН-Транс".

Грузы следовали со станций КбшЖД в адрес грузополучателей внутри страны, а также на экспорт, через порты Черного и Балтийского морей.

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Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 31 января 2013 00:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

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