Самарский филиал ПГК увеличил объем погрузки нефтепродуктов

В I квартале 2017 года Самарский филиал АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) перевез 1,3 млн тонн нефтепродуктов в цистернах, на 26% превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 20% и составил 1,8 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок цистерн на Куйбышевской железной дороге (КбшЖД) выросла с 10% до 12%.

Основную номенклатуру перевозок составили бензин, дизельное топливо, мазуты. В частности, объем погрузки бензина и дизельного топлива в I квартале 2017 года вырос к уровню 2016 года на 33%, до 853 тыс. тонн, мазута — на 10%, до 194 тыс. тонн.

Росту показателей способствовал рост объемов грузопредъявления ключевого партнера филиала — компании "РН-Транс".

Грузы следовали со станций КбшЖД в адрес грузополучателей внутри страны, а также на экспорт, через порты Черного и Балтийского морей.