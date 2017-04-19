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Занятость Экономическая политика

В Казани обсудили актуальные вопросы развития рынка труда

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На прошлой неделе в Казани состоялось одно из самых значимых событий для профессионалов сферы управления персоналом — HR-саммит Поволжья — 2017. Мероприятие посвятили увеличению эффективности бизнеса с помощью HR-технологий, а также инструментам привлечения, удержания и мотивации лучших сотрудников.

Фото: Фото предоставлено HeadHunter

"В современной экономической ситуации фокус на эффективность — это главный и наиболее заметный тренд, — отмечает Альбина Султанова, руководитель Казанского филиала HeadHunter. — Компании сокращают затраты на рекрутмент, адаптацию, обучение сотрудников, работают над снижением текучести… В этих условиях специалистам по управлению персоналом как никогда нужны прикладные знания. И в этом плане HR-саммит — прекрасный шанс получить такие знания, инвестировать в себя и повысить свою ценность как специалиста для компании. HeadHunter стремится делать все, для того чтобы развивать HR-грамотность в регионе и повышать уровень местных специалистов до мировых стандартов".

В этом году мероприятие проходило в двух частях. Во время пленарной сессии "HR-поколение — 2017: трансформация и перспективы развития бизнеса" обсуждались тренды развития рынка труда в Поволжском регионе, новые вызовы времени, а также вопросы трансформации HR-функции в зависимости от задач бизнеса. А в практической части, которая была организована как HR-лекторий в формате TED, эксперты представили работодателям свои мысли, опыт и лучшие HR-практики.

Всего в рамках саммита прошли выступления и мастер-классы 14 спикеров из компаний Поволжского региона, работающих в разных отраслях: "Группа компаний "Медси" (г. Москва), "Rockwool-Волга" (г. Елабуга), "Бриджстоун" (г. Ульяновск), "ТрансТехСервис" (г. Казань), "Самарский гипсовый комбинат" (г. Самара), ITECH.group (г. Ульяновск) и др. Более 150 участников получили возможность "по горячим следам" разобрать успешные кейсы, перенять опыт не только своих коллег из Татарстана, но и из других регионов Поволжья.

Эксперт по HR-брендингу Нина Осовицкая (HeadHunter) представила обзор тенденций рынка труда и познакомила работодателей с современными инструментами управления людьми от подбора до увольнения. Владислав Шерстобоев (Группа компаний "Медси") рассказал о трансформации компетенций современного руководителя и вывел формулу подходящего кандидата. Презентация Ольги Делягиной (ПАО МТС, макро-регион Поволжье) была посвящена digital-инструментам рекрутинга, применяемым в компании.

Особый интерес у аудитории вызвал доклад Дмитрия Занина, который раскрыл все секреты внедрения профессиональных стандартов в практику управления персоналом.

Завершился HR-саммит Поволжья розыгрышем призов от партнеров и праздничным фуршетом.

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 13:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 19:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 21:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 19:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 23:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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