В Казани обсудили актуальные вопросы развития рынка труда

На прошлой неделе в Казани состоялось одно из самых значимых событий для профессионалов сферы управления персоналом — HR-саммит Поволжья — 2017. Мероприятие посвятили увеличению эффективности бизнеса с помощью HR-технологий, а также инструментам привлечения, удержания и мотивации лучших сотрудников.

"В современной экономической ситуации фокус на эффективность — это главный и наиболее заметный тренд, — отмечает Альбина Султанова, руководитель Казанского филиала HeadHunter. — Компании сокращают затраты на рекрутмент, адаптацию, обучение сотрудников, работают над снижением текучести… В этих условиях специалистам по управлению персоналом как никогда нужны прикладные знания. И в этом плане HR-саммит — прекрасный шанс получить такие знания, инвестировать в себя и повысить свою ценность как специалиста для компании. HeadHunter стремится делать все, для того чтобы развивать HR-грамотность в регионе и повышать уровень местных специалистов до мировых стандартов".

В этом году мероприятие проходило в двух частях. Во время пленарной сессии "HR-поколение — 2017: трансформация и перспективы развития бизнеса" обсуждались тренды развития рынка труда в Поволжском регионе, новые вызовы времени, а также вопросы трансформации HR-функции в зависимости от задач бизнеса. А в практической части, которая была организована как HR-лекторий в формате TED, эксперты представили работодателям свои мысли, опыт и лучшие HR-практики.

Всего в рамках саммита прошли выступления и мастер-классы 14 спикеров из компаний Поволжского региона, работающих в разных отраслях: "Группа компаний "Медси" (г. Москва), "Rockwool-Волга" (г. Елабуга), "Бриджстоун" (г. Ульяновск), "ТрансТехСервис" (г. Казань), "Самарский гипсовый комбинат" (г. Самара), ITECH.group (г. Ульяновск) и др. Более 150 участников получили возможность "по горячим следам" разобрать успешные кейсы, перенять опыт не только своих коллег из Татарстана, но и из других регионов Поволжья.

Эксперт по HR-брендингу Нина Осовицкая (HeadHunter) представила обзор тенденций рынка труда и познакомила работодателей с современными инструментами управления людьми от подбора до увольнения. Владислав Шерстобоев (Группа компаний "Медси") рассказал о трансформации компетенций современного руководителя и вывел формулу подходящего кандидата. Презентация Ольги Делягиной (ПАО МТС, макро-регион Поволжье) была посвящена digital-инструментам рекрутинга, применяемым в компании.

Особый интерес у аудитории вызвал доклад Дмитрия Занина, который раскрыл все секреты внедрения профессиональных стандартов в практику управления персоналом.

Завершился HR-саммит Поволжья розыгрышем призов от партнеров и праздничным фуршетом.