В ОДО пройдет юбилейный концерт группы "Аквариум"

В самарском окружном Доме офицеров 8 июня в 19.00 пройдет юбилейный концерт группы "Аквариум", сообщила пресс-служба ОДО.
Ровно 45 лет назад, в июле 1972 г., студент-математик Борис Гребенщиков и студент-медик Анатолий Гуницкий придумали Аквариум. Обоим хотелось жить в мире, совсем не похожем на окружавший их. Хотелось цвета. Хотелось свободы. Хотелось попасть в тот прекрасный мир, который открывается каждому после прослушивания песен Битлз. Аквариум был придуман для того, чтобы в этом, другом мире, говорили и пели не только по-английски. И хотя до первого публичного выступления перед немногочисленной студенческо-пионерской аудиторией оставалось еще восемь месяцев, до первого выступления на фестивале "самодеятельных ансамблей" — почти четыре года, а до первого показа Аквариума по советскому телевидению под видом "музыкальных пародистов" — почти 10 лет, именно летом 1972 г. Борис Гребенщиков написал свою первую песню на русском языке.
Кроме Самары, праздничные концерты пройдут в Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, Астрахани, Екатеринбурге.
Завершится турне в родном городе БГ — Санкт-Петербурге, большим концертом во Дворце Спорта "Юбилейный".
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!