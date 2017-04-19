В ОДО пройдет юбилейный концерт группы "Аквариум"

В самарском окружном Доме офицеров 8 июня в 19.00 пройдет юбилейный концерт группы "Аквариум", сообщила пресс-служба ОДО.

Ровно 45 лет назад, в июле 1972 г., студент-математик Борис Гребенщиков и студент-медик Анатолий Гуницкий придумали Аквариум. Обоим хотелось жить в мире, совсем не похожем на окружавший их. Хотелось цвета. Хотелось свободы. Хотелось попасть в тот прекрасный мир, который открывается каждому после прослушивания песен Битлз. Аквариум был придуман для того, чтобы в этом, другом мире, говорили и пели не только по-английски. И хотя до первого публичного выступления перед немногочисленной студенческо-пионерской аудиторией оставалось еще восемь месяцев, до первого выступления на фестивале "самодеятельных ансамблей" — почти четыре года, а до первого показа Аквариума по советскому телевидению под видом "музыкальных пародистов" — почти 10 лет, именно летом 1972 г. Борис Гребенщиков написал свою первую песню на русском языке.

Кроме Самары, праздничные концерты пройдут в Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, Астрахани, Екатеринбурге.

Завершится турне в родном городе БГ — Санкт-Петербурге, большим концертом во Дворце Спорта "Юбилейный".