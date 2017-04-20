Владимир Гальченко и Елена Соловьева стали лауреатами "Золотой маски"

Премию "Золотая маска" в 2017 году получили двое представителей Самарской области: актер Владимир Гальченко (Театр драмы им. М. Горького) и художник по костюмам Елена Соловьева (театр "Грань"), сообщается на сайте премии.

В среду, 19 апреля, на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко состоялась торжественная церемония вручения премии "Золотая маска". Заслуженный артист России Владимир Гальченко стал обладателем XXIII Российской национальной театральной премии "Золотая маска" по итогам театрального сезона 2015-2016 в конкурсе спектаклей оперетты/мюзикла в номинации "Лучшая роль второго плана" за исполнение роли Князя Серпуховского в сценической фантазии "История лошади" по мотивам повести Л. Н. Толстого "Холстомер".

Театр-студия из Новокуйбышевска стал победителем в номинации "Лучшая работа художника по костюмам в драме". Елена Соловьева создала самобытные костюмы для спектакля "Корабль дураков", с которым труппа выступила в марте в рамках фестивальной программы.