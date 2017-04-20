Владимир Гальченко и Елена Соловьева стали лауреатами "Золотой маски"

Премию "Золотая маска" в 2017 году получили двое представителей Самарской области: актер Владимир Гальченко (Театр драмы им. М. Горького) и художник по костюмам Елена Соловьева (театр "Грань"), сообщается на сайте премии.
В среду, 19 апреля, на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко состоялась торжественная церемония вручения премии "Золотая маска". Заслуженный артист России Владимир Гальченко стал обладателем XXIII Российской национальной театральной премии "Золотая маска" по итогам театрального сезона 2015-2016 в конкурсе спектаклей оперетты/мюзикла в номинации "Лучшая роль второго плана" за исполнение роли Князя Серпуховского в сценической фантазии "История лошади" по мотивам повести Л. Н. Толстого "Холстомер".
Театр-студия из Новокуйбышевска стал победителем в номинации "Лучшая работа художника по костюмам в драме". Елена Соловьева создала самобытные костюмы для спектакля "Корабль дураков", с которым труппа выступила в марте в рамках фестивальной программы.
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают