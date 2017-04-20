Строительство коттеджного поселка "Русская Америка" начнется в мае

Корпорация "КОШЕЛЕВ" в мае приступает к строительству первой очереди коттеджного поселка "Русская Америка". На сегодняшний день завершаются работы по подготовке проектной документации по устройству инженерных сетей и строительство транспортной инфраструктуры.

К каждому дому будут подведены центральные городские сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электричества и интернет. Внутриквартальная дорожная сеть предусматривает подъездные пути к каждому дому и главную дорогу с выходом на существующие дороги в новых очередях "КОШЕЛЕВ-парка" в Волжском районе. Проектом также учтено строительство еще одной дороги, которая в перспективе будет примыкать к магистрали Центральной. Продажи были открыты в феврале. Из 82 домов первой очереди "Русской Америки" уже приобретено 50%. Первые дома будут готовы в середине августа. Завершить строительство первой очереди планируется до конца 2017 года.

"Русская Америка" — сочетание современной архитектуры, природы и городского сервиса. Широкие улицы, благоустроенные зоны отдыха, детские и спортивные площадки, аккуратные газоны, клумбы. За домами есть приватные дворики, где можно проводить семейные праздники на свежем воздухе, собраться с друзьями за барбекю или просто отдохнуть в тишине. Дополнительную зону отдыха можно сделать на крыше: при покупке дома предусмотрена опция — специальная эксплуатируемая кровля. Благодаря такому решению на крыше можно установить бассейн. "Русская Америка" будет построена рядом с дубовой рощей. Помимо дома с земельным участком, для каждой семьи предусмотрено парковочное место, оснащенное навесом. Гостиная станет самым большим и парадным помещением в доме. Учитывая ее высокую функциональность — столовая, кухня, гостевая — ее площадь составит от 27 до 30 квадратных метров. Особую атмосферу гостиной придадут панорамные окна, где есть выход во внутренний двор. На территории поселка будет несколько детских и спортивных площадок, и сквер. Рядом с поселком построен детский сад, который откроется в этом году — предположительно в июне. Вскоре начнется строительство еще одного детского сада и двух школ, которые планируется сдать в эксплуатацию в следующем году.