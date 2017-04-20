Впечатлениями о городе, особенностях ведения бизнеса и результатах работы за год с редакцией информационного портала Волга-Ньюс поделился Артем Саркисян, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Самарской области.

— Артем, Вы живете в Самаре чуть больше года. До этого Вы работали в головном офисе банка в Москве. Как вы решились уехать из столицы?

— Предложение о переводе в Самару я принял сразу же. Мне давно хотелось получить опыт клиентской работы и такого "полевого" управления. Самара один из интереснейших городов с точки зрения ведения бизнеса. Благодаря своей купеческой истории здесь сложились особые характерные традиции. Здесь живут очень предприимчивые люди, которые не только хотят, но и умеют выстраивать успешную предпринимательскую деятельность.

— Москва — город больших возможностей и больших скоростей. Сложно ли было привыкнуть к новому ритму?

— У Самары есть свои плюсы — это город для жизни. Главное преимущество, которое я сразу же ощутил — огромная экономия времени на дорогу. Хотя, сами дороги, конечно, не самая сильная сторона региона. Но в целом, для того чтобы добраться с работы, например, до спортивного зала мне требуется значительно меньше времени, чем в Москве. Здесь нет той суеты и вечной гонки. При этом с точки зрения бизнеса у региона огромный потенциал.

— Несмотря на кризис, Райффайзенбанк остается прибыльным. А для Самарского отделения прошедший год стал лучшим в истории филиала.

— Действительно, в прошлом году мы хорошо поработали. Год получился успешным в большинстве направлений. По сравнению с 2015 годом прибыль до налогообложения в филиале увеличилась на 12%. Лучше всего себя показал розничный бизнес. В структуре прибыли отделения его доля составила 40% (по 30% пришлось на корпоративный блок и сегмент малого и микробизнеса). Драйвером роста в розничном бизнесе выступила ипотека — объем вновь выданных за 2016 год ипотечных замов вырос почти в 9 раз.

Значительные изменения произошли в малом и микробизнесе — за год кредитный портфель в этом сегменте увеличился на 30% и стал самым крупным среди всех региональных офисов банка в России.

Одновременно мы традиционно ведем очень взвешенную политику по рискам. Райффайзенбанк не является самым первым банком по активам, но при этом мы одни из самых высокоэффективных банков по возвратности на капитал. Для нас важно быть лучшими, а не первыми. Мы не стремимся набрать массу за счет некачественного портфеля, потому что уделяем особое внимание безопасности средств наших клиентов. Например, доля долгосрочных обеспеченных залогом кредитов в розничном портфеле нашего отделения составляет 43%, что является достаточно высоким показателем.

— За счет чего удалось добиться такого роста?

— Прежде всего, за счет активной работы каждого сотрудника отделения. За прошедший год нам удалось привлечь на обслуживание новых клиентов, нарастить качественную клиентскую базу и расширить сотрудничество с уже действующими клиентами. Улучшить результат помогла синергия розничного и корпоративного блока.

— Сегодня все чаще говорят о стабилизации экономической ситуации. Что по этому поводу думаете вы?

— Я думаю, что о полном выходе из кризиса говорить пока что рано. Но поводы для оптимизма, конечно, есть. С середины прошлого года, на фоне снижения Центробанком ключевой ставки обороты набирает розничное кредитование. Вслед за ипотекой восстанавливается интерес и к потребительским кредитам. За год ставки снизились в среднем на 5-7% и, как следствие, в этом году особым спросом в нашем банке пользуется программа рефинансирования ипотечных займов.

У бизнеса все более популярными становятся документарные продукты (банковские гарантии и аккредитивы). За 2016 год размер документарного портфеля нашего отделения увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом и составил 3,2 млрд руб. Львиная доля приходится на банковские гарантии. Такой рост напрямую связан с увеличением количества различных тендеров, участие в которых зачастую невозможно без предъявления гарантии надежного банка. И эта тенденция дает повод предполагать, что сегодня компании, в частности крупные государственные корпорации, готовы вкладывать деньги в реализацию новых проектов.

— Вы сказали про надежный банк. Сейчас, на фоне отзыва лицензии у нескольких банков из ТОП-100 этот вопрос стоит особо остро. Как будет развиваться эта ситуация в Самарской области?

— Я думаю, что процесс консолидации банковского рынка региона вокруг наиболее крупных федеральных банков, показывающих наиболее устойчивую прибыльность, продолжится. С каждым днем местным банкам становится все сложнее конкурировать с ключевыми игроками из ТОП-10. Прежние механизмы привлечения клиентов перестают работать. Люди стали грамотнее и осторожнее. Завышенная ставка по депозиту привлечет сегодня, пожалуй, только самых отчаянных или незнакомым с ситуацией людей. Бизнес тоже научился считать свои деньги. В частности, небольшие компании стали внимательнее смотреть на ставки. Поэтому происходит постепенная миграция клиентов из небольших банков в более крупные.

— Каким по вашему мнению будет 2017 год? Какие планы вы ставите перед собой?

— Я думаю, что одним из трендов 2017 года станет кредитование как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Среди наших бизнес-клиентов мы ожидаем рост спроса на более выгодные инвестиционные кредиты.

В этом году мы сохраним курс на дальнейшее наращивание качественной клиентской базы во всех сегментах, а также продолжим развивать каналы дистанционного обслуживания.

Личная цель, которую я ставлю перед собой на посту директора сети операционных офисов — открытие четвертого отделения Райффайзенбанка в Самаре. И я уверен, что у нас есть для этого все возможности.

Мы ставим перед собой очень амбициозные цели. По итогам 2016 года Райффайзенбанк признан "Лучшим иностранным инвестиционным банком в России", по версии одного из крупнейших международных финансовых изданий EMEA Finance. Также пятый год подряд мы получаем награду в номинации "Лучший иностранный банк в России". Столь высокая оценка накладывает на нас большую ответственность и своего рода обязательства, поэтому мы не можем снижать планку. Мы будем стремиться укреплять и улучшать свои позиции на банковском рынке России.