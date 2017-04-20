Уроженец Самары оказался в ливийской тюрьме

Посольство России в Ливии уже большее месяца пытается освободить семерых моряков.
5 марта 2017 года сухогруз "Мерле", который следовал из Санкт-Петербурга рейсом в порт Заура (Ливия) был задержан у побережья этой страны, отконвоирован в порт Триполи, а семь членов экипажа отправлены в местную тюрьму. Их обвинили в том, что в Ливийские воды они зашли незаконно - чтобы вывезти металлолом из страны.
Согласно обращениям родственников, размещенным в соцсетях, на борту был уроженец Самары Дмитрий А. Его жена и маленький сын не находят себе места. Им стало известно о том, что моряки содержатся в ужасных условиях, им не оказывается медицинская помощь, в том время как они уже переболели гриппом.
Родственники другого моряка, астраханца Павла Морозова, создали петицию на имя президента РФ и МИД РФ с требованием срочно освободить россиян.
Среди прочего в петиции требуют запретить рейсы вблизи территориальных вод Ливии, отправить в нейтральные воды вблизи этой страны российский военный корабль для обеспечения безопасности гражданских и торговых судов и отзывать лицензии у судовладельцев, отправляющих моряков к "запретным берегам".
"На самом деле уже на протяжении двух лет на сайте МИД РФ висит предупреждение о том, что опасно выходить в территориальные воды Ливии, - прокомментировал ситуацию заведующий консульским отделом посольства России в Ливии Андрей Силин. - Ситуация с российскими моряками сейчас находится на контроле, наш представитель видел всех семерых членов экипажа, они живы-здоровы, мы занимаемся их освобождением, однако это дело непростое, о чем мы уже сообщили родственникам".
Между тем лишь 2 марта 2017 года нашим дипломатам удалось добиться освобождения одного из трех россиян, задержанных еще 28 июня 2016 года в составе интернационального экипажа танкера "Теметерон". И то старшего механика из России отпустили лишь после завершения следствия в отношении него, которое проводила ливийская прокуратура. Остальные моряки остались в стране.
Насколько "повезет" экипажу сухогруза "Мерле", пока не ясно. Однако перспективы сомнительны: в конце марта МИД РФ сообщало о том, что в стране идут вооруженные столкновения, в том числе в столице государства Триполи.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
Только фашиков здесь не хватало! Мало нам Питера?!