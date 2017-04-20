На реконструкцию Струковского сада выделят 227,7 млн рублей

Аукцион по реконструкции Струковского сада, который расположен в границах улиц Красноармейской, Горького, Вилоновской и Куйбышева в Самаре, объявлен 17 апреля, сообщается на сайте госзакупок.
На работы это из городского бюджета выделят 227,7 млн рублей.
Напомним, что проектом реконструкции предусмотрены обновление прогулочных аллей и дорожек, создание площадок для занятий физкультурой и спортом, модернизация существующей скейт-площадки, а также ремонт и модернизация освещения и водоснабжения. Реконструкция Струковского сада вошла в единую Концепцию развития муниципальных парков культуры и отдыха, разработанную в рамках подготовки к ЧМ-18.
Подрядчик обязуется успеть все до 31 октября 2017 года.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 4 мая, а итоги подведут 15 мая.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(