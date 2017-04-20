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ЖКХ и благоустройство Общество

На реконструкцию Струковского сада выделят 227,7 млн рублей

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аукцион по реконструкции Струковского сада, который расположен в границах улиц Красноармейской, Горького, Вилоновской и Куйбышева в Самаре, объявлен 17 апреля, сообщается на сайте госзакупок.

На работы это из городского бюджета выделят 227,7 млн рублей.

Напомним, что проектом реконструкции предусмотрены обновление прогулочных аллей и дорожек, создание площадок для занятий физкультурой и спортом, модернизация существующей скейт-площадки, а также ремонт и модернизация освещения и водоснабжения. Реконструкция Струковского сада вошла в единую Концепцию развития муниципальных парков культуры и отдыха, разработанную в рамках подготовки к ЧМ-18.

Подрядчик обязуется успеть все до 31 октября 2017 года.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 4 мая, а итоги подведут 15 мая.

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