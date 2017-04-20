В I квартале 2017 года Самарский филиал Россельхозбанка выдал предприятиям АПК порядка 4 млрд рублей

Самарский филиал Россельхозбанка выдал в I квартале 2017 года 3,9 млрд рублей на развитие АПК области. Кредитными средствами воспользовались 64 предприятия.

В том числе на проведение сезонных работ аграрии области получили более 2,8 млрд рублей - это в 1,5 раза превышает объемы кредитования за аналогичный период прошлого года. При этом к 20 апреля объем кредитов, выданных по льготной ставке не более 5%, превысил 1,6 млрд рублей.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов, своевременная кредитная поддержка Банка позволила аграриям подойти к посевной во всеоружии. Сельхозпредприятия региона полностью обеспечены семенами и горюче-смазочными материалами, а готовность техники превышает 97%. Конструктивно выстроенная работа между министерством и Россельхозбанком способствует устойчивому развитию предприятий и организаций агропромышленного комплекса области.

В целом в России в рамках реализации Госпрограммы развития АПК за три месяца текущего года Россельхозбанк выдал более 140 тысяч кредитов на общую сумму 279 млрд рублей, что на 70% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В том числе на сезонные работы предоставлено 80 млрд рублей - в 1,4 раза больше, чем в I квартале 2016 года.