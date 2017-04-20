В I квартале 2017 года Самарский филиал Россельхозбанка выдал предприятиям АПК порядка 4 млрд рублей

Самарский филиал Россельхозбанка выдал в I квартале 2017 года 3,9 млрд рублей на развитие АПК области. Кредитными средствами воспользовались 64 предприятия.
В том числе на проведение сезонных работ аграрии области получили более 2,8 млрд рублей - это в 1,5 раза превышает объемы кредитования за аналогичный период прошлого года. При этом к 20 апреля объем кредитов, выданных по льготной ставке не более 5%, превысил 1,6 млрд рублей.
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов, своевременная кредитная поддержка Банка позволила аграриям подойти к посевной во всеоружии. Сельхозпредприятия региона полностью обеспечены семенами и горюче-смазочными материалами, а готовность техники превышает 97%. Конструктивно выстроенная работа между министерством и Россельхозбанком способствует устойчивому развитию предприятий и организаций агропромышленного комплекса области.
В целом в России в рамках реализации Госпрограммы развития АПК за три месяца текущего года Россельхозбанк выдал более 140 тысяч кредитов на общую сумму 279 млрд рублей, что на 70% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В том числе на сезонные работы предоставлено 80 млрд рублей - в 1,4 раза больше, чем в I квартале 2016 года.
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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.