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ВТБ и Почта России завершили совместный проект перевода расчетов почтового оператора в банк

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ и Почта России успешно завершили процесс перевода расчетов и остатков средств федерального почтового оператора в банк. Всего в рамках проекта было открыто более 450 счетов для 82 филиалов Почты России, и на сегодняшний момент по счетам компании в ВТБ ежедневно проходит более 50 тыс. платежей.

По масштабности и объемам реализованный проект стал одним из крупнейших в банке. Обеспечено проведение расчетов, а также предоставлена комплексная операционная поддержка по всей филиальной сети почтового оператора, которая включает 42 тысячи отделений. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет порядка 3.5 трлн рублей.

Член правления Группы ВТБ Виктория Ванурина отметила: "Учитывая масштабы Почты России, обеспечение бесперебойного проведения расчетных операций требует слаженной системы управления денежными потоками. Решение, разработанное ВТБ, позволяет оптимально использовать внутренние финансовые ресурсы для эффективной работы отделений. В дальнейшем мы планируем продолжать внедрять новые транзакционные решения, которые позволят Почте России максимально автоматизировать работу".

"Главное преимущество работы с ВТБ для нас - это, в первую очередь, надежность и защищенность денежных средств, в том числе направляемых на выплату пенсий и социальных пособий. Комплексное сотрудничество с одним из крупнейших государственных банков дает возможность использовать в своей операционной деятельности передовые банковские технологии, позволяющие в оперативном режиме контролировать и перераспределять средства филиалов почтового оператора", - отметил главный финансовый директор Почты России Дмитрий Московский.

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